مراجعة وإعادة صياغة العطاء الخاص بتأسيس مركز البيانات أبرز تحديات القطاع

تناول تقرير الإنجاز في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع إدارة وتطوير البيانات والمعيقات والتحديات خلال الربع الأول من العام الحالي 2024.

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وأشار التقرير المنشور على موقع رئاسة الوزراء، إلى أن أبرز المعيقات والتحديات هي: مراجعة وإعادة صياغة العطاء الخاص بتأسيس مركز البيانات ضمن أولوية تطوير البنية التحتية الرقمية لمراكز ومستودعات البيانات والسحابة الحكومية الإلكترونية، تمهيدا لإعادة الطرح.



وفي إطار الإنجازات المتحققة أوضح التقرير، أنه تم إقرار القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2024، وبموجب القانون تم إلغاء المعنى المخصص لتعريف المعلومات والوثائق المصنفة والدائرة والمسؤول، والاستعاضة عنها بأي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات، أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة إلكترونيا أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته، كما تم تشكيل مجلس يسمى (مجلس المعلومات).



وتم البدء بتنفيذ أعمال مشروع إنشاء بوابة البيانات الحكومية المفتوحة، والتي تهدف إلى نشر مجموعات البيانات الحكومية المفتوحة من قبل الجهات الحكومية على المنصة.



وأشار التقرير إلى أن العمل جار على تنفيذ مشروع توسعة الحوسبة السحابية – المرحلة الخامسة، ضمن أولوية تطوير البنية التحتية الرقمية لمراكز ومستودعات البيانات والسحابة الحكومية الإلكترونية، حيث تم العمل على تجهيز الموقع ويجري العمل على تركيب الأجهزة.- (بترا)