الأحد 27 آب 2023
النسخة المطبوعة

"مستثمري شرق عمان الصناعية" توقع اتفاقية تعاون مع صندوق حياة للتعليم

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جانب من توقيع الاتفاقية
وقعت جمعية شرق عمان و جمعية صندوق حياة للتعليم، اتفاقية تعاون لتقديم خدمات الدعم المادي والتدريب المهني للطلبة المتعثرين مادياً ومتفوقين دراسياً وفق معايير وشروط الإنتفاع المعمول بها داخل صندوق حياة للتعليم، بهدف تمكين الطلبة اقتصادياً وضمان حق التعليم لهم ودمجهم بسوق العمل.اضافة اعلان

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري شرق عمان الدكتور إياد ابو حلتم وأمين سر الهيئة العامة لصندوق حياة للتعليم المهندس إبراهيم بيوض. 

قال الدكتور إياد أبو حلتم
 "نحن نفتخر بمثل هذه الاتفاقيات لتوافقها مع رؤية الجمعية في المساهمة في بناء المجتمع وتمكين الشباب وتشبيكهم ودمجهم مع المجتمع وخلق لهم فرص أكثر ".

 وأكد المهندس بيوض أهمية الدور التشاركي بين القطاع الخاص وبين الجمعيات الخيرية وأن مثل هكذا اتفاقيات تأتي بهدف تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة ومن خلال تذليل العقبات المادية أو غيرها من العقبات التي تواجههم.

يذكر أن جمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية، هي جمعية خيرية تعمل في مجال دعم طلبة الجامعات والمعاهد المهنية الغير المقتدرين ماديًا والمتفوقين دراسيًا من أبناء الأسر العفيفة، عن طريق تقديم المنح والقروض الحسنة.

 وقدمت جمعية صندوق حياة للتعليم منذ تأسييها عام 2009 وحتى  نهاية العام الماضي 2022 دعم يزيد على 7 مليون و 332 ألف دولار دولار كمنح لطلبتها الجامعيين ، و 23898 ساعة تدريبية في عدة مجالات، إلى جانب 48297 ساعة خدمة مجتمعية.
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