 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مستو يترأس الدورة الـ 69 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

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على هامش الاجتماع

ترأس رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني الكابتن هيثم مستو، اجتماع المجلس التنفيذي في دورته 69 والتي انطلقت أعماله على مدار يومي 01-02 تموز 2024 بمدينة الرباط - المملكة المغربية.

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وأكد مستو أهمية انعقاد هذه الدورة لبحث آليات تنسيق مواقف الدول الأعضاء بالمنظمة داخل المحافل الدولية والعمل على متابعة توصيات اجتماعات اللجان الفنية للمنظمة (لجنة النقل الجوي، لجنة الملاحة الجوية، لجنة السلامة الجوية، لجنة أمن الطيران ولجنة البيئة)، ومناقشة الشؤون التنظيمية والمالية للمنظمة.


كما تم الاطلاع خلال الاجتماع على إنجازات ومشاريع عمل المنظمة العربية للطيران المدني وبحث سبل تطوير التعاون مع منظمات الطيران الدولية والإقليمية من خلال مناقشة خطط العمل المشتركة بين المنظمة العربية للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي. يشار الى ان الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي تسبق انعقاد الدورة العادية الـ 28 للجمعية العامة للمنظمة المقرر عقدها يومي 3-4 تموز الجاري، والتي تشارك المملكة فيها بوفد يرأسه الكابتن مستو رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في أعمالها.
 وتعد المنظمة العربية للطيران المدني، إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة، وتهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره، مع وضع الأسس الكفيلة بذلك ليكون ذا طابع موحد، يستجيب لحاجيات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم.



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