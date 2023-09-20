مشاركة أردنية بمعرض لمستحضرات التجميل في دبي

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تنظم جمعية المصدرين الأردنيين وبدعم من مشروع نمو الأعمال الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ( USAID)، المشاركة الأردنية في معرض صناعات مستحضرات التجميل الذي تنطلق أعماله في مدينة دبي الشهر المقبل.و أوضحت الجمعية في بيان، اليوم الأربعاء، ان المشاركة الأردنية بالمعرض الذي يفتتح في الثلاثين من شهر تشرين الأول المقبل تعد الأولى من نوعها، وتهدف الى تنويع وزيادة الصادرات الوطنية.وأكدت أن المشاركة بالمعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، تأتي بهدف تمكين الشركات الأردنية من الترويج لمنتجاتها وفتح نوافذ تسويقية لها بالأسواق الخارجية في ظل المشاركة الدولية الواسعة بهذا المعرض.و أشارت الجمعية إلى أن الأردن يمتلك صناعات مهمة واعدة في مجال تصنيع مستحضرات التجميل،ولاسيما من منتجات البحر الميت، مؤكدة ان المعرض يشكل للشركات الأردنية فرصة للاطلاع على آخر التطورات بهذا المجال وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لها لإقامة شراكات وعقد الصفقات التجارية.وبينت ان منتجات البحر الميت تمتلك القدرة على المنافسة بالأسواق التصديرية بفعل الجودة والأسعار المنافسة ، مؤكدا أهمية زيادة الصادرات في دعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين،إضافة الى تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.وأكدت الجمعية أنها تعمل ضمن خطط وبرامج واضحة بهدف تنويع الصادرات الوطنية وتمكين الشركات من ترويج منتجاتها وإيصالها الى أسواق جديدة من خلال المعارض الدولية المتخصصة التي تشارك بها .وأشادت بالتعاون المستمر والمثمر مع مشروع نمو الأعمال ( USAID ) من خلال تقديم العديد من الخدمات الفنية والتي تضمنت أعداد المواد التسويقية للشركات والمساهمة في تغطية تكاليف المشاركة في المعرض وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها.ويهدف المشروع الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن، لتحسين إنتاجيتها ودعم قدراتها التنافسية وخلق فرص توظيف وتعزيز الابتكار، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي في الأردن.وأكدت الجمعية أنها ستواصل تقديم الخدمات للمصدرين من مختلف القطاعات والبحث عن أسواق تصديرية غير تقليدية لمنتجاتهم من خلال المشاركة بالمعارض الدولية، وتعريفهم بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية.يذكر أن الجمعية التي تأسست عام 1988، تسعى لدعم تصدير منتجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الأعمال في مجالات التصدير،وكذلك الترويج للمنتجات الأردنية بمختلف الأسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة تهم المصدرين.