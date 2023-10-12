الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل 840 ألف مسافر في أيلول

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مطار الملكة علياء الدولي يستقبل 840 ألف مسافر في أيلول
 استقبل مطار الملكة علياء الدولي 841006 مسافرين خلال أيلول الماضي، مسجلا نموا نسبته 20.8 بالمئة مقارنة بإحصائيات العام الماضي، كما استقبل 6760 حركة، بزيادة نسبتها 20.4 بالمئة، وفق ما أعلنت مجموعة المطار الدولي.اضافة اعلان
وقالت المجموعة في بيان اليوم الخميس، إن المطار تعامل مع 6109 أطنان ضمن حركة الشحن الجوي، ما يشكل ارتفاعا نسبته 9.9 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا للإحصائيات المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول؛ استقبل المطار 7,255,782 مسافرا، مسجلا ارتفاعا نسبته 24.4 بالمئة مقارنة بإحصائيات العام الماضي.

وسجل المطار خلال هذه الفترة 60,170 حركة طائرات، ما يعكس ارتفاعا بنسبة 16.9 بالمئة، وتعامل مع 48,457 طنا، لتسجل حركة الشحن الجوي بذلك ارتفاعا بنسبة 5.5 بالمئة مقارنة بإحصائيات عام 2022.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة نيكولا كلود، إن المجموعة تسعى ومن خلال التعاون مع الشركاء في القطاع، لتمهيد الطريق نحو استعادة الحركة الجوية إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
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