مطار الملكة علياء يستقبل نحو 739 ألف مسافر خلال تشرين الأول

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أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أنّ مطار الملكة علياء الدولي شهد زيادة في حركة المسافرين خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ إذ استقبل 738,892 مسافرًا خلال شهر تشرين الأول 2023، مسجلًا نموًا نسبته 2.3% مقارنة بإحصائيات عام 2022.وفيما يتعلق بحركة الطائرات، استقبل المطار 6,547 حركة، بزيادة نسبتها 10.5%، وتعامل المطار مع 6,496 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، ما يُشكّل ارتفاعًا نسبته 21.5%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.ووفقًا للإحصائيات المسجّلة في الأشهر العشرة الأولى من العام، استقبل المطار ما مجموعه 7,994,674 مسافرًا، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 21.9% مقارنةً بإحصائيات عام 2022.وخلال هذه الفترة، سجّل المطار 66,717 حركة طائرات، ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 16.3%، وتعامل المطار مع 54,953 طنًا، لتسجل حركة الشحن الجوي بذلك ارتفاعًا بنسبة 7.2% مقارنةً بإحصائيات عام 2022.بينما يتواصل النمو الإيجابي في حركة المسافرين خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر، يظهر تحوّلا ملحوظا في التوجّه مقارنةً بالأشهر التسعة الماضية؛ إذ شهدت الحركة التراكمية للمسافرين ارتفاعًا بنسبة 24.4%، وهو ما يُعزى بشكلٍ مباشر للتطوّرات الأخيرة التي يشهدها قطاع غزّة، رغم استمرار كوْن الأردن وُجهة آمنة ومُرحِّبة بالسياح من جميع أنحاء العالم.