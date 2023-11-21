الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مطار الملكة علياء يستقبل نحو 739 ألف مسافر خلال تشرين الأول

مطار الملكة علياء الدولي
مطار الملكة علياء الدولي
أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أنّ مطار الملكة علياء الدولي شهد زيادة في حركة المسافرين خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ إذ استقبل 738,892 مسافرًا خلال شهر تشرين الأول 2023، مسجلًا نموًا نسبته 2.3% مقارنة بإحصائيات عام 2022.اضافة اعلان

وفيما يتعلق بحركة الطائرات، استقبل المطار 6,547 حركة، بزيادة نسبتها 10.5%، وتعامل المطار مع 6,496 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، ما يُشكّل ارتفاعًا نسبته 21.5%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا للإحصائيات المسجّلة في الأشهر العشرة الأولى من العام، استقبل المطار ما مجموعه 7,994,674 مسافرًا، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 21.9% مقارنةً بإحصائيات عام 2022.

وخلال هذه الفترة، سجّل المطار 66,717 حركة طائرات، ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 16.3%، وتعامل المطار مع 54,953 طنًا، لتسجل حركة الشحن الجوي بذلك ارتفاعًا بنسبة 7.2% مقارنةً بإحصائيات عام 2022.

بينما يتواصل النمو الإيجابي في حركة المسافرين خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر، يظهر تحوّلا ملحوظا في التوجّه مقارنةً بالأشهر التسعة الماضية؛ إذ شهدت الحركة التراكمية للمسافرين ارتفاعًا بنسبة 24.4%، وهو ما يُعزى بشكلٍ مباشر للتطوّرات الأخيرة التي يشهدها قطاع غزّة، رغم استمرار كوْن الأردن وُجهة آمنة ومُرحِّبة بالسياح من جميع أنحاء العالم.
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