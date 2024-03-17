مطار الملكة علياء يستقبل 676 ألف مسافر الشهر الماضي

أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 676,355 مسافرًا خلال شهر شباط، مسجلًا زيادة نسبتها 4.5% مقارنة بإحصائيات عام 2023.

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وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجّل المطار أيضًا 5,396 حركة، بانخفاض نسبته 0.1%، وتعامل مع 6,571 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، مما يُشكّل ارتفاعًا نسبته 46.8%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.



وفيما يتعلق بالإحصائيات منذ بداية العام، استقبل المطار 1,371,859 مسافرًا، محققًا ارتفاعًا نسبته 3.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. أما بخصوص حركة الطائرات، سجّل المطار 11,163 حركة، بانخفاض نسبته 2.3%، وتعامل مع 12,978 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 40.5%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.



وبهذه المناسبة، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "يسعدنا أن نشهد تحسينات مطردة في إحصائيات حركتيْ المسافرين والشحن الجوي، مما يعكس تفانينا في تقديم خدمات ومرافق استثنائية للمسافرين والأعمال على حد سواء، كما يتضح أيضًا من حصولنا على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط" من مجلس المطارات الدولي. وبينما نواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الكرام في القطاع لتوسيع خيارات السفر عبر مطار الملكة علياء الدولي، يظل تركيزنا منصبًا على توفير تجربة مطار مرحّبة ومريحة تُشعر المسافرين كأنهم في بيتهم عند كل نقطة اتصال في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".