الثلاثاء 20 حزيران 2023
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مطار الملكة علياء يستقبل 725 ألف مسافر في أيار

مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من 725 ألف مسافر في أيار
مطار الملكة علياء يستقبل 725 ألف مسافر في أيار
أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 3,501,681 مسافرًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 38.1% مقارنة بإحصائيات عام 2022. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجّل المطار 30,078 حركة، بزيادة نسبتها 18.7% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022. أما حركة الشحن الجوي فقد بلغت 25,021 طنًا، مُسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 6.6% مقارنةً بإحصائيات عام 2022.اضافة اعلان

في شهر أيار، استقبل المطار 724,933 مسافرًا، بارتفاع نسبته 3.4% مقارنةً بإحصائيات عام 2022. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، شهد المطار 6,302 حركة، مُسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 1.1% مقارنة بعام 2022، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 5,081 طنًا، مُسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 9.9% مقارنةً بإحصائيات عام 2022.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "مع بداية فصل الصيف، يعمل فريقنا بجد لضمان تقديم مطار الملكة علياء الدولي رحلة استثنائية عبر المطار لاستيعاب الارتفاع المتوقع في أعداد المسافرين. ونحن نتعاون عن كثب مع جميع الأطراف المعنية ونتجهّز لنُقدّم تجربة ودودة ومرحّبة تجعل المسافرين يشعرون كأنّهم في بيوتهم في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".   
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