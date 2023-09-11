الإثنين 11 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

مطالبة بتكثيف الجهود لتصدير الأدوية الأردنية للسوق الفلسطينية

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الدكتور فادي الاطرش،
عمان طالب ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الاطرش، ببذل الجهود للسماح بتصدير منتجات صناعة الأدوية الأردنية للسوق الفلسطينية.اضافة اعلان
وأكد في بيان، اليوم الاثنين، وجود فرص كبيرة لصادرات الأدوية الأردنية بالسوق الفلسطينية  وتلبية احتياجاتها في ظل السمعة والجودة العالية التي تتمتع بها، موضحا أن ذلك سيسهم في استغلال الفرص التصديرية القائمة بالقطاع والتوسع بعمليات الانتاج.  
واشار إلى أن الأدوية الأردنية تتمتع  بسمعة عالية جدا وتنافسية كبيرة بالأسواق التصديرية واثبتت فعاليتها ومأمونيتها وحازت على ثقة القطاعات  الطبية والصحية خارج المملكة.
وبين أن حجم سوق الأدوية الفلسطيني يصل إلى 250 مليون دولار منها 100 مليون دولار عطاءات حكومية و150 مليونا للقطاع الخاص مؤكدا أن السماح بدخول الأدوية الأردنية يشكل فرصة كبيرة ومشجعة للشركات الأردنية العاملة بالقطاع. 
وأكد أن المنتجات الأردنية بمختلف اصنافها مطلوبة ومرغوبة داخل السوق الفلسطينية في ظل تشابه الأسواق وأذواق المستهلكين مشددا على ضرورة تذليل أي عقبات تحول دون تدفقها إلى هناك، وبخاصة تلك التي تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي. 
 وشدد  الأطرش على ضرورة تعزيز التواصل وتبادل زيارة الوفود بين  القطاع الخاص في البلدين لزيادة المبادلات التجارية واقامة المشاريع المشتركة التي تعود بالنفع عليهما وتسهم في استثمار الفرص المتاحة.
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