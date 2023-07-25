الثلاثاء 25 تموز 2023
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معرض الغذاء الدولي يفتتح في عمان الشهر المقبل

معرض الغذاء الدولي
معرض الغذاء الدولي
تفتتح  في العاشر من شهر آب المقبل فعاليات معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولي (INFTEXPO) والذي سيقام بالمركز الاردني للمعارض الدولية في مكة مول.اضافة اعلان
ويشارك في المعرض، الذي تنظمه شركة نبض الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بالشراكة مع النقابة العامة لتجار المواد الغذائية وبدعم من غرفة تجارة عمان، 200 شركة محلية ودولية ، إلى جانب أكثر من  16 دولة عربية وأجنبية.
 ويشتمل المعرض، الذي سيفتح أبوابه من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثامنة ليلا، ويستمر اربعة أيام على العديد من المعروضات، لشركات محلية ودولية تعمل بمجال صناعات غذائية واسعة.
 وأكد مدير عام شركة نبض الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات خالد ابو حمد في بيان اليوم الثلاثاء، ان المعرض يعتبر من اكبر معارض الغذاء التي تقام بالمملكة والذي سيظهر التطور الذي شهده قطاع المواد الغذائية سواء على مستوى نوعية المواد الغذائية المستوردة أو المصنّعة محليا ، والنهضة الكبيرة التي شهدها القطاع بالأردن.
وقال ابو حمد إقامة المعرض يأتي في ظل  اهتمام جلالة الملك  عبدالله الثاني، بقضية الأمن الغذائي وأهمية أن يكون الأردن مركزآ إقليميا للغذاء بالمنطقة، إلى جانب تسليط الضوء على صناعة الغذاء الأردنية والمكانة المرموقة التي وصلتها.
وأضاف ان  المعرض يعد حدثا مهما في المملكة كونه يجمع القائمين على تأمين الغذاء من مستودرين وتجار ومصنعين تحت سقف واحد ويشكل فرص حقيقية أمام رجال الأعمال للقاء أصحاب المصانع والتجار والإطلاع على منتجاتهم واقامة شراكات وعقد صفقات تجارية بينهم سواء كان ذلك لجهة التصدير او الاستيراد.
وأشار إلى أن الدخول لأرض المعرض سيكون مجانا.
واكد ابو حمد أهمية إقامة المعارض المتخصصة لتحريك وتنشيط عجلة الإقتصاد الوطني والترويج لبيئة الأعمال والإستثمار بالأردن ، إلى جانب تعزيز دور المملكة كمقصد مميز للسياحة بالمنطقة.
وقال أبو حمد أن اقامة مثل هذه المعارض والفعاليات يسهم في دعم قطاعات  إقتصادية وخدمية واسعة على غرار السياحة وقطاع النقل والمطاعم والفنادق إلى جانب التعريف بمنتجات الصناعة الأردنية والتطور الذي وصلته.
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