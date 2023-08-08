معرض الغذاء الدولي ينطلق الخميس المقبل بمشاركة محلية وخارجية

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يجمع معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولي (INFTEXPO)، الذي تنطلق فعالياته يوم الخميس المقبل برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، شركات محلية وخارجية متخصصة بصناعة الغذاء لعرض منتجاتها أمام زائريه والترويج للفرص التجارية القائمة لديها.ويشارك بالمعرض الذي سيقام بالمركز الاردني للمعارض الدولية في مكة مول والذي تنظمه شركة نبض الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وبالتعاون مع النقابة العامة لتجار المواد الغذائية و أكثر من 200 شركة محلية ودولية، إلى جانب أكثر من 16 دولة عربية وأجنبية.ويشتمل المعرض على العديد من اللقاءات الثنائية ، وسيفتح أبوابه من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثامنة ليلا، ويستمر أربعة أيام على العديد من المعروضات، لشركات محلية ودولية تعمل بمجال صناعات غذائية واسعة.وقال مدير عام شركة نبض الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات خالد ابو حمد انهيعتبر (INFTEXEXPO) من أكبر معارض الغذاء التي تقام بالمملكة، وسيعمل على ابراز التطور الكبير الذي حققه ويشهده قطاع المواد الغذائية بالمملكة سواء على مستوى نوعية المواد الغذائية المستوردة أو المصنعة محليا، التي وصلت للعديد من الاسواق التصديرية العالمية.واضاف إن إقامة المعرض تأتي في ظل اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، بقضية الأمن الغذائي وأهمية أن يكون الأردن مركزا إقليميا للغذاء بالمنطقة، إلى جانب تسليط الضوء على صناعة الغذاء الأردنية والمكانة المرموقة التي وصلتها، مشيرا إلى أن الدخول لرواده سيكون بالمجاني.وبين ابو حمد ان المعرض يعد حدثا مهما في المملكة كونه يجمع القائمين على تأمين الغذاء من مستوردين وتجار ومصنعين تحت سقف واحد ويشكل فرصة حقيقية أمام رجال الأعمال للقاء أصحاب المصانع والتجار والاطلاع على منتجاتهم وإقامة شراكات وعقد صفقات تجارية بينهم سواء كان ذلك لجهة التصدير أو الاستيراد.وأشار إلى أن اقامة المعارض والفعاليات يسهم في دعم قطاعات اقتصادية وخدمية واسعة على غرار السياحة وقطاع النقل والمطاعم والفنادق إلى جانب التعريف بمنتجات الصناعة الأردنية والتطور الذي وصلته.