معرض توظيف يوفر 800 فرصة عمل شرق عمان

انطلقت اليوم في لواء ماركا فعاليات معرض التوظيف التاسع الذي تنظمه جمعية شرق عمان الصناعية، بالتعاون مع مشروع التجارة لأجل التشغيل (T4E) المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ) نيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).





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وقال رئيس جمعية شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم إنّ معرض التوظيف التاسع ينطلق اليوم بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال واليوبيل الفضي وعيد العمال، بمشاركة 46 شركة صناعية محلية ويوفر نحو 800 فرصة عمل في مختلف التخصصات، لافتا إلى تشغيل ما يزيد عن 3800 من الشباب الباحثين عن عمل خلال معارض التوظيف السابقة.



وأشار أبو حلتم إلى قدرة الشركات الصناعية على خلق فرص عمل مناسبة للشباب، باعتبار أن القطاع الصناعي يشكل ربع الاقتصاد الوطني ومشغل رئيس للعمالة الأردنية، مبينا أن الصناعة الوطنية تصل الى أسواق 140 دولة حول العالم لما تتمتع به من جودة عالية.



ولفت إلى أن الحصة السوقية للصناعة الوطنية في الأسواق المحلية تشكل ما نسبته 43% من السلع والمنتجات الاستهلاكية والمعمرة.



وأشار إلى دور القطاع الصناعي في محاربة الفقر والبطالة ودعم التشغيل، مبينا أن تحفيز المصانع وتوفير الدعم لها يمكنها من توفير فرص عمل عديدة ومتنوعة.



وأكد أن المعرض الوظيفي التاسع سيلبي حاجات الشركات الصناعية في شرق عمان بالعمالة والكفاءات المهنية والإدارية، حيث سيتم التشبيك بين الباحثين عن عمل وأصحاب الشركات، مشيرا إلى أن فرص العمل المستحدثة تخضع لظروف وبيئة عمل مناسبة، وأن العاملين يتمتعون بجميع حقوقهم العمالية.



من جهته، أكد مساعد الأمين العام لشؤون العمليات في وزارة العمل الدكتور عبدالله الجبور، أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في خلق فرص العمل للشباب الباحثين عن عمل، داعيا شركات القطاع الخاص إلى أن يحذو حذو جمعية شرق عمان الصناعية وتنظيم الفعاليات التي من شأنها خلق المزيد من فرص العمل للأردنيين.



وأكد سعي وزارة العمل، لتوفير فرص عمل للأردنيين عبر إطلاقها لبرنامج التشغيل الوطني في نيسان 2022 لتوفير نحو 60 ألف فرصة عمل للأردنيين في القطاع الخاص على مدى عامين.



داعيا شركات القطاع الخاص إلى الاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج لخلق فرص العمل.





بدورها، أشادت مديرة مشروع التجارة لأجل التشغيل (T4E) دانييل شتوبي، بهذا اليوم الوظيفي قائلة "تأتي أهمية هذا اليوم الوظيفي كونه يتيح الفرصة لجمع عدد من الجهات ذات العلاقة في مكان واحد للمساهمة في سد الفجوة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل وتوفير فرص عمل مستدامة في القطاع الصناعي الذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية الوطنية الرئيسية".



وقال متصرف لواء ماركا الدكتور أحمد الزبون، إن الأردن يمتلك رأس المال البشري، ويزخر بالكفاءات الشبابية والعمالية التي تعد من أبرز أدوات الإنتاج.



وأعرب الزبون عن أمله بأن تتضاعف أعداد الوظائف المتوفرة في معارض التوظيف القادمة لتصبح بالآلاف عبر التعاون ما بين مختلف الجهات والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.



وتضم جمعية شرق عمان الصناعية مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان بعدد منشآت تصل إلى 2500 منشأة صغيرة ومتوسطة وفرت 30 ألف فرصة عمل لأردنيين. وتهدف الجمعية التي تأسست عام 2010 إلى خدمة المصانع والمنشآت الواقعة ضمن اختصاصها والعمل على تذليل العقبات أمامها وزيادة التنافسية بينها وتمثيلها لدى الجهات الرسمية.