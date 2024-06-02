 
الأحد 02 حزيران 2024
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معرض "جوبكس الرابع" للتعبئة والتغليف ينطلق غدا الاثنين بمشاركة ٢٦ شركة

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جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية

تنطلق غدا الاثنين فعاليات معرض الترابطات الاردني الرابع للتعبئة والتغليف الذي تنظمه جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية.


ويهدف المعرض الذي تشارك فيه 26 شركة صناعية محلية، للتشبيك بين شركات القطاع الصناعي والتجاري والتعرف على المنتجات والافكار الابداعية بمجال حلول التعبئة والتغليف ذات الأهمية لمختلف المنتجات الصناعية.

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وقال رئيس الجمعية الدكتور إياد أبو حلتم في بيان صحفي اليوم ان قطاع التعبئة والتغليف والطباعة مكمل لجميع السلع، ويشكل حلقة وصل بين المنتج والمستهلك، لافتا الى النقلة الكبيرة التي حققتها صناعة التغليف الاردنية محليا ودوليا.


 ودعا أصحاب الشركات وممثليهم الى عرض أفضل ما لديهم من تقنيات وأفكار لعرضها أما الجمهور وزائري المعرض من داخل الأردن وخارجها.


وحث أبو حلتم الصناعيين والتجار لزيارة المعرض والتعرف على حلول التعبئة والتغليف التي توفرها الشركات الأردنية المشاركة في المعرض والتشبيك فيما بينهم بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.


وأشاد أبو حلتم بالراعي المصرفي للمعرض بنك صفوة الإسلامي وشركة أبو شيخة للصرافة، والراعي الإعلامي قناة رؤيا والراعي التسويقي شركة الهدف لصناعة اللوحات الإعلانية، مشيرا إلى أهمية التشاركية بين شركات القطاع الخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.


ولفت أبو حلتم الى اهميه قطاع التعبئة والتغليف في دعم مسيرة الصناعة الأردنية، مؤكدا ان التطور الذي احدثته الشركات العاملة بهذا المجال هو الرافعة الحقيقية لوصول الصادرات الصناعية لنحو 140 دولة حول العالم.


ويقصد المعروض الاف الزوار ويشهد حضور رجال أعمال من الأردن وفلسطين ودول المنطقة للتعرف على آخر ما وصلت إليه صناعة التعبئة والتغليف في الأردن.


وسيقام على هامش المعرض محاضرة حول الذكاء الاصطناعي في الصناعة.


ويقام المعرض على مساحة 800 مترا مربعا بمركز المعارض الدولية في مكة مول، بالتزامن مع المعرض الدولي للآلات والمعدات الكهروميكانيكية (JIMEX) ومعرض سونيكس للطاقة الشمسية.


ويفتتح المعرض أبوابه أمام الزوار غدا الاثنين وحتى يوم الخميس القادم من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة العاشرة مساء.

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