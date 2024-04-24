معيقات في قطاع الخدمات المالية تؤخر إطلاق منظومة "اعرف عميلك إلكترونيا"

أظهر تقرير الإنجازات للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الأول من العام الحالي، أبرز تفاصيل تقدم سير العمل في قطاع الخدمات المالية.

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وأشار التقرير، إلى إطلاق خدمة محفظتك الإلكترونية عبر تطبيق مجاني للهواتف الذكية على متجري App Store و‏Google Play بتاريخ 18 /2 من العام الحالي، حيث بلغ عدد المشتركين للنسخة المحدثة من هذه الخدمة عبر التطبيق نحو 1530 مشتركا، وبذلك يكون إجمالي عدد المشتركين بالخدمة منذ إطلاقها عبر الموقع الإلكتروني في أيلول الماضي وعبر تطبيق الهواتف الذكية 3081 مشتركا.



كما جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2027) بتاريخ 10 /3 الماضي، والعمل جار على وضع خطط العمل ونماذج المتابعة والتقييم لخطط عمل الاستراتيجية.



ولفت التقرير، إلى أنه في إطار تنويع الخدمات الرقمية المقدمة من قطاع الصرافة لتعزيز قدرتها على المساهمة في زيادة الاشتمال المالي، فقد تم استكمال فتح نافذة لتلقي الأفكار والطلبات من قبل شركات الصرافة المرخصة، حيث تم التعميم على شركات الصرافة الراغبة بتقديم خدمات رقمية جديدة التقدم بطلب أصولي بذلك.



ووفقا للتقرير، جرى إعداد مشروع قانون عقود التأمين تمهيدا للسير بإجراءات التشاور مع أصحاب المصلحة، إضافة إلى متابعة إجراءات التشاور مع ذوي العلاقة حول مشاريع التعليمات الخاصة بالأوراق المالية، تمهيدا للسير بإجراءات اعتمادها وإصدارها أصوليا.



ومن أبرز المعيقات والتحديات في قطاع الخدمات المالية، التأخر في إطلاق منظومة اعرف عميلك إلكترونيا EKYC على البيئة الحية، لحين استكمال الفحوصات على البيئة التجريبية، ولحين انتهاء وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من إجراءات ربط الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص على البيئة الحية لنظام إدارة الهوية والتوقيع الرقمي، ليتمكن المواطنون من توقيع الوثائق المطلوبة لإتمام عملية اعرف عميلك إلكترونيا.

-- (بترا)