مع استمرار ارتفاع الحرارة.. "الكهرباء الوطنية" تؤكد القدرة على تلبية زيادة الطلب

رهام زيدان

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أكدت شركة الكهرباء الوطنية قدرتها على مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وارتفاع الأحمال نتيجة تواصل ارتفاع درجات الحرارة الذي يؤثر على المملكة وتوقعات استمرار الموجات الحارة خلال الفترة المقبلة.وقال مدير عام الشركة م.أمجد الرواشدة: "إن الشركة تطبق مجموعة من الإجراءات التي تضمن ديمومة عمل شبكة النقل الوطنية وتزويد شبكات التوزيع بالتيار الكهربائي".وأضاف الرواشدة، "أقصى حمل كهربائي لموسم الصيف الحالي كان يوم الثلاثاء الماضي، إذ بلغ 3700 ميغاواط بسبب موجة الحر التي تشهدها المملكة والتي رفعت الأحمال الكهربائية بشكل ملحوظ، أما يوم أمس فقد سجل النظام الكهربائي حملا أقصى بلغ 3660 ميغاواط".وجدد الرواشدة تأكيد الشركة، استعدادها لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف الحالي وفي الظروف الطارئة عبر تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة والحفاظ على جاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل وشبكة النقل بشكل عام لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال موسم الصيف، متوقعا أن تصل إلى 4000 ميغاواط في حال تواصلت موجات الحر التي تشهدها المملكة.وكان النظام الكهربائي، سجل أقصى حمل صيفي وصل إلى 3850 ميغاواط في شهر آب (أغسطس) الماضي.وبحسب التقرير السنوي للشركة، بلغت الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي العام الماضي من مصادر الطاقة التقليدية 4212 ميغاواط من 3977 ميغاواط العام الذي سبقه وبزيادة نسبتها 5.9 %.أما الباقي، فكان من مصادر الطاقة المتجددة بلغت نحو 1584 ميغاواط مقارنة مع 1564 ميغاواط في العام 2021، وبزيادة نسبتها 1.3 %، فيما بلغ الحمل الأقصى للنظام الكهربائي العام الماضي 4010 ميغاواط.