مع دعوات اضراب جديد لم ينفذ.. الأردنيون يدركون الطرق الأنسب لدعم غزة

يوسف محمد ضمرة

اضافة اعلان

أدرك الأردنيون بأن التضامن مع دعم الأشقاء من أهل غزة ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي دخل شهره الثالث يكون بوسائل أخرى غير الإضراب.الهدف من الإضراب السابق والذي نجح، أذكى لدى الأردنيين بوجود وسائل أقوى منه لمساندة الأشقاء في غزة وأهمها توفير التبرعات للهيئة الهاشمية الخيرية عبر توجيه المساعدات التي بأمس الحاجة لها من مواد إغاثية تتولى توريدها وتسليمها للأشقاء.اقتصاديا، العمل وتقديم التبرعات عبر التبرع بأجرة يوم أو غيره مسألة أكثر جدية من إغلاق أبواب المحلات، لا سيما وأن التعبير ضد وحشية جرائم الإبادة التي تقوم فيها إسرائيل لا تقدم المعونة، بل تعطل مسيرة العمل والإنتاج وحتى بتوريد المساعدات الى الأشقاء.فقد شجع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أمس، الى التبرع بيوم عمل لصالح أهلنا بدلا من الإضراب العام، والذي أجدى وأكثر نفعا للأهل من غزة.وسبق وأن بادرت مؤسسات وطنية منذ بداية العدوان وكانت سباقة بالتبرع النقدي للأهل في غزة من بنوك وشركات أدوية لصالح الهيئة الهاشمية الخيرية لإيصال تلك المواد.ويعد الموقف الرسمي موقفا يحتذى به، لقادة دول العالم كافة؛ حيث قام جلالة الملك عبدالله الثاني منذ بدء العدوان على غزة بلقاء رؤسائها، محذرا من الأخطار التي تعصف في المنطقة والعالم برمته نتيجة العدوان الإسرائيلي على الأبرياء والقتل الذي يواجهه الأشقاء في غزة.وسبق أن حذر جلالة الملك عبدالله قبل بدء العدوان على غزة من مخاطر تحدق في المنطقة نتيجة التعنت الإسرائيلي وهجمات اليهود على الأقصى الشريف، كما أصر جلالته بالإبقاء على المستشفى الميداني في غزة، بل تم توسيعه من خلال الإنزالات الجوية للمواد الطبية التي يحتاجها، وكان آخرها مشاركة الأميرة سلمى في عملية الإنزال الأخيرة للقوات المسلحة الباسلة.وفي 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وصل ولي عهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله إلى مدينة العريش المصرية للإشراف على إرسال مستشفى ميداني متكامل إلى غزة عبر معبر رفح. يحتوي المستشفى على 41 حاضنة للأطفال المبتسرين بعدما دمرت إسرائيل مستشفى الشفاء الذي كان يحتضن عددا كبيرا من الأطفال الخدج. سيضم المستشفى 41 سريرا وحوالي 145 موظفا وفرقا طبية وتمريضية من الخدمات الطبية الملكية. وقد وصل المستشفى الميداني إلى مدينة خان يونس بغزة؛ حيث قام الطاقم الطبي والمتطوعون بإنزال هيكل المستشفى والبدء في بنائه. ويضم المستشفى عدة أقسام، منها الطوارئ والطب الباطني ووحدات العناية المركزة وغرفتان للعمليات.وقاد وزير الخارجية أيمن الصفدي دورا مميزا في ترجمة التوجيهات الملكية في إطار الجهود التي يبذلها جلالته الى إيقاف العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في غزة.وفي 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن ما تقوم به إسرائيل من "جرائم حرب ضد الإنسانية" لا يمكن أن يصنف كدفاع عن النفس، مشيرا إلى أن معاهدات السلام "ستصبح وثائق يجمعها الغبار".ولفت الصفدي، في تصريحات تلفزيونية، إلى أنه تم إبلاغ الدول المؤثرة بضرورة حث إسرائيل على وقف "جرائمها". مبينا أن "الاحتلال" قتل بيئة السلام في المنطقة، "ولن نوقع اتفاقية تبادل المياه والطاقة مع الاحتلال".كل تلك المعطيات تجعل من الموقف غير الرسمي والشعبي والتألق بالدفاع عن أشقائه في غزة والضفة الغربية بتظاهرات سلمية والتحذير من مآرب دولة الاحتلال والتي تهدف الى تهجير الفلسطينيين من وطنهم، الأمر الذي قوبل بأنه إعلان حرب على المملكة ومصر.ويتميز الموقف الرسمي بأنه لا يضيق الخناق على أي تظاهرات شعبية والصور التي تظهرها قوات الأمن بالتعامل مع أبنائهم في هذه المظاهرات التي جعلت من رفض آلة الحرب الإسرائيلية وعدوانه الغاشم من أول دول العالم كشفا للوجه المريب لإسرائيل ضد الإنسانية وقتل الأطفال والشيوخ بمجازر حرب يومية.في ضوء تلك المعطيات، فإن الإضراب عن العمل وتعطيل العمل يكون عندما لا تقف الدولة مع شعبها في قضية ما، أما ما دام التناغم في هذا الشكل لا معنى للإضراب، فالأولى تقديم هذه التبرعات لأهل غزة ومساندة الغزيين في مستشفى الحسين للسرطان، بالإضافة لتقديم الأقساط الجامعية والمصاريف اللازمة لمن تقطعت بهم السبل، فهم أولى من التوقف وإغلاق المحالات والأعمال لأنها أكثر نفعا لأن الموارد بيوم عمل ستكون بعشرات الملايين من الدنانير لصالح من يستحقونها.