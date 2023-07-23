ملتقى أعمال أردني يمني في أيلول المقبل

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أعلنت غرفة تجارة عمان عن مناقشة تنظيم فعاليات ملتقى الأعمال الأردني اليمني المشترك بالتنسيق مع السفارة اليمنية في عمان، في شهر ايلول المقبل، بحضور نحو 250 مستثمرا يمنيا يمثلون مختلف القطاعات للمقيمين في دول عربية وأجنبية.وحسب بيان صادر عن غرفة تجارة عمان أمس الأحد، فقد تم الاتفاق مع السفير اليمني في عمان عقد لقاء تشاوري فيما بين القطاع التجاري الأردني ومستثمرين يمنيين مقيمين في الأردن شهر آب المقبل لبحث اية معيقات أو تحديات تواجه المستثمرين اليمنيين في المملكة.وناقش الجانبان موضوع تشكيل مجلس أعمال أردني يمني، بهدف تدعيم علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتطوير العمل المشترك بما يخدم ويوسع آفاق العلاقات الاقتصادية.وأكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق خلال لقائه السفير اليمني لدى المملكة الدكتور جلال فقيرة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والملحق التجاري اليمني رمزي الجعفري، أهمية تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين وتحسين مستوى أرقامها التجارية التي ما تزال بسيطة، وبناء شراكات استثمارية.وأكد الطرفان أن العلاقات المتميزة بين البلدين على كافة المستويات تحتم ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى المستوى الذي يلبي تطلعات البلدين الشقيقين وروابطهما التاريخية العميقه، مشددين على ضرورة استغلال الفرص المتاحة للانتقال فيها لمستويات أعلى.كما بحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان، آليات تطوير التبادل التجاري بين البلدين وتنويع قاعدة السلع المتبادلة بينهما.ولفت الحاج توفيق إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين بمختلف المجالات، معربا عن أمله بتعزيزها، خصوصا بالمجالات الاقتصادية والتجارية وان تكون زيارة السفير فاتحة خير وانطلاقة جديدة لآفاق أرحب.وأشار إلى وجود علاقات اقتصادية قوية تربط الأردن باليمن من خلال قطاع الخدمات وخاصة الصحي والعلاجي، مؤكدا ضرورة توسيعها لقطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والمواد الغذائية والاستفادة من الخبرات الفنية الاردنية لتطوير وتعزيز القدرات اليمنية في هذا المجال للقطاعين العام والخاص.وأكد ضرورة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين بمختلف القطاعات التجارية واكتشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين لجهة تطوير المبادلات التجارية.من جانبه، قال السفير اليمني الدكتور جلال فقيرة، إن مجتمع الأعمال اليمني مهتم بتعزيز وتنشيط علاقاته التجارية والاستثمارية مع الأردن واقامة شراكات تجارية بالعديد من القطاعات الاقتصادية.وأكد أن العلاقات اليمنية الأردنية وطيدة وتاريخية وتشهد تطورا كل يوم، مشيداً بالمعاملة الجيدة التي يلاقيها الاخوة اليمنيون في الأردن.