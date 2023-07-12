الأربعاء 12 تموز 2023
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ملتقى استثماري أردني هندي في نيودلهي

ملتقى استثماري أردني هندي في نيودلهي
ملتقى استثماري أردني هندي في نيودلهي
نظمت وزارة الاستثمار بالتعاون مع منتدى الأعمال العالمي الهندي GIBF، اليوم في العاصمة الهندية نيو دلهي ملتقى استثماريا أردنيا هنديا)، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال الهنديين والذين يمثلون عددا من القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية؛ كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والرعاية الصحية وصناعات الألبسة، إضافة إلى مشاركة جمعية رجال الأعمال الأردنيين والسفارة الأردنية في نيودلهي.اضافة اعلان

وحضر الملتقى مدير مديرية الترويج في وزارة الاستثمار بلال الحموري وفريق مختص من الوزارة، والمدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي والسفارة الأردنية في نيودلهي.

وجاء انعقاد الملتقى على هامش مشاركة وزارة الاستثمار في فعاليات مؤتمر الشراكة الهندية العربية السادس، والذي يعقد حاليا في العاصمة الهندية نيودلهي، بعنوان: "التعاون التجاري الهندي العربي: الطريق إلى الأمام"، والذي نظمته جامعة الدول العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، واتحاد الغرف العربية، واتحاد رجال الأعمال العرب، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال العرب والهنديين.

وأكدت وزارة الاستثمار في بيانها، أن السوق الهندي يعتبر من الأسواق المستهدفة الخارجية التي ركزت عليها استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026 بهدف استقطاب استثمارات خارجية ذات قيمة مضافة عالية تعمل على توفير المزيد من فرص العمل والمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية ورفع معدلات النمو الاقتصادي والتي تعتبر من أهم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

من جهته، أكد الحموري خلال العرض الذي قدمه في الملتقى، ترحيب المملكة بالاستثمارات الهندية، وأن الاستثمارات الهندية في الأردن تعتبر استثمارات ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، فهي تشكل حوالي 1.3 مليار دولار في عدد من القطاعات أهمها الأسمدة والتعدين والملابس والمحيكات، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في عام 2022 إلى 2.3 مليار دولار.

واستعرض الحموري أهم الفرص الاستثمارية والميزات التي يتمتع بها الأردن وتجعله وجهة للمستثمرين كالقوانين الناظمة للعمل الاقتصادي والاستثماري، وعلاقاته مع دول العالم من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، فضلاً عن أنه دولة قانون وديمقراطية، بالإضافة إلى ما يتمتع به الأردن من استقرار وهدوء بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، لافتاً إلى ما يمتلكه الأردن من كفاءة بشرية متطورة ومؤهلة بشكل كبير، وتعليم جامعي متميز.

من جانبه، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي استعداد الجمعية للتعاون مع القطاع الخاص الهندي لتعزيز والارتقاء بمستوى التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن والهند من خلال إقامة المشاريع المشتركة في القطاعات المستهدفة لدى كلا الجانبين.

من الجدير بالذكر أنه تم على هامش هذا المنتدى تأسيس مجلس أعمال أردني هندي مشترك بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين ومنتدى الأعمال الهندي العالم GIBF والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.
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