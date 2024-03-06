الأربعاء 06 آذار 2024
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مليونا مكالمة واستفسار لقنوات مركز الاتصال الوطني العام الماضي

توقف مؤقت لخدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات الرقمية
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
بلغ مجموع المكالمات والاستفسارات الإجمالي لقنوات مركز الاتصال الوطني خلال العام الماضي 1,935,884 مكالمة واستفسار، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الأربعاء.اضافة اعلان

وتوزعت المكالمات إلى: 1797962 مكالمة واردة، و 17030 مكالمه صادرة، و 579 رسالة قصيرة، و 43362 بريدا إلكترونيا، و76951 للرد الآلي.

وبينت الوزارة، أن مركز الاتصال الوطني الذي يعمل وفق أفضل المواصفات الفنية والأمنية، يقدم خدمة الرد على استفسارات وشكاوى واقتراحات الجمهور والمستفيدين من التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويخدم المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والمؤسسات الحكومية المستفيدين من الخدمات الإلكترونية، ويقدم خدماته المرتبطة بمجموعة من المؤسسات والدوائر الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن قنوات الاتصال للمركز هي عبر الهاتف 065008080، والبريد الإلكتروني [email protected] ، وخدمة إرسال الرسائل القصيرة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية www.jordan.gov.jo.-(بترا)
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