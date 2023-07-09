مناسبات والتزامات الصيف.. نفقات إضافية بقلوب مبتهجة

رهام زيدان

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عمان- تفرح رانيا محمد كثيرا بقدوم الصيف عندما يتعلق الأمر باستقبال أخواتها المغتربات في الخارج، فليس هناك شعور يضاهي استقبال "الأحباب" والخروج معهم لقضاء الأوقات الممتعة لتعويض الشعور بالاشتياق لمدة عام كامل.لكن قضاء الأوقات الممتعة ليس "مجانيا"، كما تقول رانيا، فكلف الخروج مع الأقارب القادمين من دول المهجر مرتفعة لأن الأمر بطبيعة الحال يتطلب دفع مال كثير مقابل "التسلية".وما بين أفراح زفاف أو تخرج وغيرها من مناسبات، وبين واجبات إزاء مغتربين قادمين لقضاء عطلتهم في المملكة تتعدد النفقات والمصارف وفقا لمواطنين يرون أن هذه النفقات لا مهرب منها في ظل العادات والتقاليد التي جعلتها في كثير من الحالات إلزامية.رانيا التي تبلغ من العمر 35 عاما تقول: "منذ بداية العطلة والتي صادفت أيضا العيد، أنا مشغولة بالواجبات الاجتماعية والزيارات والعزائم بسبب قدوم أخوة وأقارب من دول اغترابهم".وتبين، أنه علاوة على الولائم في منزلها أو المشاركة في ولائم تقام في منزل أهلها، لا تخلو هذه الأيام من خروجها مع شقيقاتها إلى مطاعم أو مراكز تجارية، وأيضا مراكز لعب للأطفال، وهذا كله وعلى الرغم من سعادتها لاجتماع أسرتها يكون لفترة محدودة كل عام، إلا أن له تكاليف مادية كبيرة.وتضرب رانيا مثلا، "اضطررت في أحد أيام عطلة العيد وبسبب حرارة الطقس إلى أخذ ابنتي وأبناء شقيقتي للعب في مركز مغلق داخل "مول" إذ كانت تكلفة دخول الطفل الواحد 6 دنانير، وهي قيمة ليست هينة خصوصا إذا كان عدد الأطفال كبيرا، في ظل غياب مراكز لعب مغلقة أقل كلفة تدعمها الحكومة على سبيل المثال للفئات متواضعة الدخل".سوزان أحمد 42 عاما، وهي موظفة قطاع خاص، تستقبل عددا من أقاربها المغتربين، ومع تأكيدها سعادتها أيضا باستقبالهم، إلا أنها تصف أيضا الالتزامات خلال هذه الفترة "بحاجة إلى جمعية".وتقول: "هذا الصيف سيكون هناك زفاف لابنة شقيقتي وكذلك تخرج لابنة أخرى، وترقب لنتائج الثانوية العامة، وهي كلها مناسبات مفرحة إلا أن الأمر عندما يتعلق بواجب الهدية أو "النقوط" سيكون متعبا".هذا يضاف أيضا، إلى كلف العزائم ومطالبات الأبناء بالذهاب إلى مراكز اللعب والتسوق والمطاعم والمسابح وخلافه، دون نسيان نفقات الأندية الصيفية للأبناء.وتشير دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار (مايو) الماضي سجل ارتفاعا نسبته 1.96 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الإيجارات بنسبة 5.17 %، النقل بنسبة 2.45 %، الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 7.56 %، الصحة بنسبة 6.18 %، والثقافة والترفية بنسبة 9.27 %.أما خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، فقد سجل التضخم ارتفاعا نسبته 3.36 %، ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الايجارات بنسبة 5.17 %، الوقود والإنارة بنسبة 18.40 %، النقل بنسبة 3.14 %، الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 8.59% ، والصحة بنسبة 6.50 %.وقال الخبير الاقتصادي د. حسام عايش: "إن واقع الحال في الأردن يشير إلى تعدد المواسم كل منها يحمل معه التزاماته وتداعياته المادية والاجتماعية".ويضيف، أن الصيف على وجه التحديد يزيد الكلفة بشكل أكبر من باقي الفصول والمواسم، إذا ما تم النظر إلى كلف الخروج ما بين كلف تنقلات ومطاعم وغيرها والمناسبات الاجتماعية، التي تكثر بحكم العادة في الصيف عدا عن استقبال عدد كبير من المغتربين والأندية الصيفية.هذا كله يشكل برأي عايش ضغطا على الإنفاق قد يؤثر على نقص المدخرات والتي تراجعت أصلا في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يدفع لتغطية هذه النفقات إما من خلال قروض أو تأجيل أقساط وغيرها من محاولات التكيف المكلفة.وكانت نتائج الدراسة المسحية للاشتمال المالي 2022، الصادرة عن البنك المركزي في وقت سابق من العام الحالي، أشارت إلى تراجع مستويات ادخار الأردنيين "15 سنة فأكثر"، في الحسابات الرسمية من 9.35 % سجلت في العام 2017 إلى 4.35 %، سجلت في العام 2022.وبحسب البيانات نفسها، فإن نسبة الأردنيين "15 سنة فأكثر"، والذين شملتهم الدراسة، ادخروا المال بأي شكل من الأشكال في الأردن 14.7 % في العام 2022.وعزت الدراسة التراجع في مستويات الادخار، إلى حد ما إلى تأثيرات جائحة "كورونا"، إلا أنها أشارت أيضا إلى أنه كان من الممكن أن يكون لدى العديد من الأسر أموالا أقل للادخار، أو يشعرون بالضغط لإقراض المال لأصدقائهم وأقاربهم.