الخميس 13 تموز 2023
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منصة زين تطلق برنامج "Future Founders" لطلاب "الأردنية"

منصة زين تطلق برنامج "Future Founders" لطلاب "الأردنية"
منصة زين تطلق برنامج "Future Founders" لطلاب "الأردنية"
 أطلقت منصّة زين للإبداع (ZINC) وبالتعاون مع ممركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية، برنامج “Future Founders” المخصص لرياديي وطلاب الجامعة الأردنية، لتتيح من خلاله الفرصة لطلبة الجامعة المهتمين بريادة الأعمال ومن مرتادي فرع المنصة في الجامعة الأردنية تطوير أفكارهم الريادية ليصبحوا من روّاد الأعمال القادمين ومؤسسي الشركات الناشئة في المستقبل القريب، حيث سيتم تقديم دعم مادي يصل في مجموعه إلى 4 آلاف دينار للأفكار التي سيتم اختيارها في نهاية البرنامج.اضافة اعلان
وأعلنت المنصّة عن فتح باب التسجيل في البرنامج عبر صفحاتها على منصّات التواصل الاجتماعي لغاية يوم الخميس الموافق 20/7/2023.
وبيّنت منصة زين للإبداع بأن التسجيل في البرنامج متاح لطلبة الجامعة الأردنية، كما يجب أن تكون الفكرة المتقدّمة ممكّنة عن طريق التكنولوجيا، وأن تكون ما تزال في مرحلة الفكرة.
وستنطلق فعاليات البرنامج خلال فترة الفصل الصيفي في الجامعة والذي سيبدأ بتاريخ 30/7/2023، وستعقد في فرع منصّة زين للإبداع في الجامعة الأردنية، وسيمر المشاركون في البرنامج بأربعة مراحل، تتضمن مرحلة المعسكر التدريبي المكثّف، والذي سيشتمل على ورش عمل ودورات تدريبية في أهم مجالات ريادة الأعمال، يقدّمها نخبة من الخبراء والمدربين، ثم مرحلة التقييم والتحقق من الأفكار الريادية، فيما ستتضمن المرحلة الثالثة الإرشاد والتوجيه، تليها المرحلة الرابعة والنهائية والتي ستتضمن عرض الأفكار والمشاريع واختيار الفائز.
وتأتي هذه الخطوة من جانب منصّة زين للإبداع لتسهم في خلق أجيال جديدة من رياديي الأعمال والشركات الناشئة، وفي إطار حرصها على الاستثمار في قدرات الشباب من خلال تطوير مهاراتهم وتوظيفها، ودعمهم وتحفيزهم على استغلال الفرص.
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