الأربعاء 26 تموز 2023
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مهرجان صيف عمّان الدولي للتسوق ينطلق غدا

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شعار مهرجان صيف عمّان الدولي للتسوق

تنطلق يوم غد الخميس المقبل، فعاليات مهرجان صيف عمّان الدولي للتسوق بدورته الحادية والعشرين والذي سيقام بالمركز الأردني للمعارض برعاية رئيس مجلس النواب احمد الصفدي.اضافة اعلان

ويشارك في المهرجان، الذي تنظمه شركة "المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض" (ابكو)، ويستمر عشرة أيام، شركات صناعية محلية واسعة إضافة لشركات دولية من فلسطين وإيران وباكستان ومصر وسوريا.
ويشتمل المهرجان، الذي سيفتح أبوابه من الساعة الرابعة عصرا وحتى الحادية عشرة ليلا، على العديد من المعروضات،منها: الصناعات الغذائية والمفروشات والملابس والاكسسوارات والصناعات البلاستيكية والكيماوية"المنظفات" والتحف والهدايا.
وقال مدير عام الشركة رائد أبو سعدة في بيان، اليوم الاربعاء إن المهرجان الذي سيقام على مساحة 11 ألف متر مربع يعد من أهم معارض التسوق والترفيه التي تقام محليا كونه يتيح الفرصة لضيوف المملكة من العرب والمغتربين الأردنيين والمقيمين للاطلاع على ما حققته الصناعة المحلية من تطور وازدهار وتنافسية عالية.

وأوضح ابو سعدة ان الدخول لأرض المهرجان سيكون مجانا، إضافة لتوفير خدمة البيع المباشر لمرتاديه والزائرين وتوزيع الهدايا والجوائز وإقامة المسابقات وفعاليات للأطفال. 

واكد ابو سعدة ان إقامة مثل هذه الفعاليات تسهم في الترويج للصناعة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة، إلى جانب تعزيز دور المملكة كمقصد مميز للسياحة العائلية، ولاسيما من دول الخليج العربي.
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