الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مهيدات: تبسيط إجراءات استيراد المواد الغذائية

مهيدات: تبسيط إجراءات استيراد المواد الغذائية
مهيدات: تبسيط إجراءات استيراد المواد الغذائية
أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، حرص المؤسسة على تحقيق الأمن الغذائي في المملكة من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية اللازمة للمواطنين وصلاحيتها للاستهلاك، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام مستوردي المواد الغذائية.اضافة اعلان
وحسب بيان لنقابة تجار المواد الغذائية، اليوم الاثنين، أوضح مهيدات خلال لقائه مجموعة من تجار ومستوردي المواد الغذائية، بمقر غرفة تجارة عمان، أن المؤسسة حريصة على لقاء جميع القطاعات الاقتصادية للوقوف على التحديات التي تواجهها وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص.
وأشاد مهيدات خلال اللقاء الذي حضره رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان ونقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، بالتاجر الاردني الذي يُقدّم المصلحة الوطنية العليا على أي مصالح أخرى، مثمنا دورهم في تأمين احتياجات المملكة من الغذاء والمواد الأساسية ودعم المخزون الاستراتيجي منها.
وأكد أهمية تبسيط الإجراءات أمام إرساليات المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك الحبوب والزيوت والسكر والحليب المجفف وغيرها والفحوصات المخبرية المطلوبة لضمان جودتها وصلاحيتها وحسب القواعد الفنية الأردنية والمرجعيات العالمية المعتمدة، وبما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة استثمارية محفزة وداعمة.
وشدد على ضرورة تنفيذ البرامج التوعوية لتثقيف القائمين على المنشآت الغذائية، بأفضل الممارسات وأنظمة الحفاظ على صحة وسلامة وجودة الغذاء خلال جميع مراحل تداوله وتفعيل الرقابة الذاتية في المنشآت.
من جهته، أكد الحاج توفيق أهمية التشاركية وتكاملية الأدوار بين الجهات الرسمية وبين القطاع التجاري للمساهمة في استدامة عمله ونموه لجهة تعظيم مخرجات البرامج الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تحديات الفقر والبطالة.
وشدد على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع المؤسسة بشتى السبل الممكنة لتوفير المواد الغذائية بالسوق المحلية، والحفاظ على جودتها وسلامتها وتعزيز ثقة المواطن بالمنتجات المتداولة.
وأشاد الحاج توفيق بدور المؤسسة في مجال حفظ الأمن الدوائي والغذائي والرقابة عليها، بهدف تخفيف الأعباء على القطاع التجاري وتوفير الوقت والجهد، ولتعزيز الخدمات والارتقاء بها وتبسيط الإجراءات، خاصة ما يتعلق بتسهيل حركة انسياب المواد الغذائية والأساسية للسوق المحلي وبدور المؤسسة الرقابي وحسن تعامل كوادر المؤسسة في تبسيط وتسهيل الإجراءات على التجار وذوي العلاقة.
بدورهم، أكد الحضور أهمية سلامة وتوفير الغذاء، داعين الى مزيد من التسهيلات عند إدخال شحنات الأغذية إلى الأسواق الأردنية من حيث الفحص والمعاينة والنقل والتخزين والتوزيع، بما لا يتعارض مع الحفاظ على سلامة الغذاء والأمن الصحي للمواطن.
وناقش الحضور العديد من القضايا التي تهم المستوردين والتي تتعلق بإجراءات التخليص على المواد الغذائية.- (بترا)
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