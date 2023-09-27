مواقع سياحية تستهوي "المغامرين" لمتع خطرة.. فهل تكفي التعليمات؟

محمد أبو الغنم

أن تكون "مغامرا"، أمر له نكهته الخاصة، لكن المخاطر قد تتربص بالراغب بخوض التجربة في الأردن الزاخر بالعديد من المواقع لـ"سياحة المغامرات" لكن السؤال الماثل هنا، ماذا عن "معدلات الخطر"؟ هل انخفض منسوبها؟ وما الإجراءات الجديدة لتطويقها؟

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يكشف تقرير التقييم المسبق الأساسي لممارسة سياحة المغامرات الصادر عن وزارة السياحة والآثار ان الوزارة تدرك اهمية دعم (انشطة المسير) كأحد القطاعات الواعدة في مجال سياحة المغامرات مع العمل على ضمان بقائها ضمن الانشطة الآمنة في ضوء الوضع الحالي.



وحددت الوزارة هدفها العام بضمان إبقاء معدلات الخطر لأنشطة المسير ضمن المعدلات المقبولة وعملت على اهداف تساعد من تقليل تلك المعدلات من خلال تقليل التصور السلبي حول انشطة المغامرة بنسبة 50 % عام 2025 بالمقارنة مع النسب السابقة، اضافة الى زيادة عدد المسارات الرئيسية المهيأة لتصل الى ثلاث مسارات كل سنة ابتداء من العام الحالي وحتى العام 2025 ونشرها والتعريف بها، اضافة الى إطلاق حملات توعوية للتعريف بمناطق المسير والتوعية باهمية اجراءات السلامة العامة.



وتضم المملكة العديد من المواقع الطبيعية التي تلائم ممارسة سياحة المغامرات مثل مناطق المثلث الذهبي ووادي الموجب اضافة الى مسير درب الاردن. ويشهد هذا النوع من السياحة طلبا مرتفعا من سياح دول أوروبية خصوصا فرنسا وألمانيا. ونظرا لأهميتها حددت رؤية التحديث الاقتصادي، الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع السياحي للمرحلة القادمة، والتي تشتمل على تنمية إمكانات الأردن ليصبـح أفضـل الوجهات السياحية للباحثيـن عـن تـجـارب عالميـة المسـتوى فـي المواقع الأثرية والتراثيـة والطبيعية، وسياحة المغامرات، والسياحة الدينيـة، والسياحة العلاجيـة.



وفي هذا الصدد أصدرت وزارة السياحة والآثار سابقا تعليمات لتنظيم ممارسة سياحة المغامرات، والتي يعتبرها خبراء في القطاع السياحي انها تعزز وتحد من مخاطرها وحوادثها، ويؤكدون أن تنظيم رحلات سياحة المغامرات وحصرها في المكاتب السياحية المرخصة خيار إيجابي، خصوصا أنها – سياحة المغامرات- تمثل فرصة في زيادة اعداد زوار المملكة وتعتبر منتجا سياحيا مهما.



وقال مصدر مطلع في وزارة السياحة والآثار ان التعليمات الصادرة عن الوزارة جاءت لتحد من التحديات والمخاطر المتعلقة بسياحة المغامرات.



واكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن التعليمات شددت على تنظيم رحلات سياحة المغامرات من خلال مكاتب السياحة والسفر المرخصة والدليل السياحي المدرب والمتخصص لممارسة هذا النوع من السياحة.



واضاف المصدر ان سياحة المغامرات تشهد اقبالا ملحوظا من مختلف الجنسيات، مؤكدا ان المملكة تضم مواقع تلبي احتياجات المغامر اضافة الى المناخ الطبيعي والبيئي الجاذب الموجود في المملكة.



بموازاة ذلك، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات إن الهيئة تعمل وضمن خطتها التسويقية والترويجية على زيادة الاقبال على هذا النوع من السياحة.



وأكد أن الهيئة تستضيف بالتعاون مع منظمة سياحة المغامرة الدولية مؤتمرا متخصصا لسياحة المغامرة في تشرين الأول (أوكتوبر) المقبل لأهمية هذا الحدث وهذا النوع من السياحة.



وأضاف ان مؤتمر سياحة المغامرة يعتبر حدثا بارزا بهذا القطاع، مبينا أن المملكة تضم العديد من المواقع الطبيعية التي تلائم ممارسة سياحة المغامرات، حيث تقوم الهيئة بالترويج والتسويق لتلك الاماكن مثل مناطق المثلث الذهبي ووادي الموجب اضافة الى دعم الهيئة لممارسة سياحة المغامرات مثل الماراثونات التي تقام بالمملكة اضافة الى مسير درب الأردن.



وحول تعليمات وزارة السياحة والآثار لتنظيم ممارسة سياحة المغامرات، قال إنها "تحد من وقوع الحوادث وتقلل من المخاطر اضافة الى انه حصر تنظيم هذا النوع من السياحة بمكاتب السياحة المرخصة لضبط ممارستها".



بدوره، أكد عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر والمسؤول عن ملف السياحة الوافدة محمود الخصاونة إن تعليمات سياحة المغامرات تسهم في تعزيز عنصر الامان في هذا المنتج السياحي ويعزز مكانتها في الاردن مقارنة مع دول الشرق الاوسط.



وأشار الى أن هناك طلبا مرتفعا على هذا النوع من السياحة من مختلف دول العالم وخاصة من القارة الاوروبية، وتحديدا من فرنسا والمانيا، مبينا أن سياحة المغامرات تسهم في تمكين المجتمع المحلي من الانخراط بالعمل السياحي وبالتالي تسهم في الحد من الفقر والبطالة.



وبين ان 35 % من مكاتب السياحة والسفر تنظم رحلات سياحة المغامرات التي تعتبر محط اهتمام هيئة تنشيط السياحة في عمليات التسويق والترويج.



تعليمات جيدة لكن بحاجة لتطوير



من جهته، شدد عضو مجلس جمعية وكلاء السياحة والسفر ومسؤول السياحة الداخلية باسم الغلاييني أن تعليمات سياحة المغامرات وإن كانت تحد من المخاطر إلا انها "تحتاج الى تطوير كونها سياحة متشعبة وكثيرة ومنتشرة بمختلف مناطق المملكة".



واضاف انه لا يوجد مكتب متخصص في سياحة المغامرات فقط اذ أن أي مكتب سياحي مرخص يستطيع ممارسة هذا النوع من السياحة الذي يحتاج الى مختصين لتنظيم رحلات، مبينا أن سياحة المغامرات" متعددة وتحتاج الى معدات وادوات لضمان معايير السلامة العامة بالاضافة الى أدلاء سياحيين مختصين في هذا المجال، وما نزال نحتاج الى تطوير ومتابعة لوضع تعليمات اضافية لممارسة هذا النوع السياحي".



وحول التعليمات التي أصدرتها وزارة السياحة لتنظيم سياحة المغامرات، صدر مؤخرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات لسنة 2023.



وتهدف التعليمات، بحسب المادة (3)، إلى تحديد أحكام وشروط إصدار وثيقة تأمين للمشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات، تتضمن المنافع التأمينية وحدودها، والاستثناءات التي ترد عليها ضد الحوادث الشخصية التي يتعرض لها المشارك في البرنامج.



وفي هذا الصدد، قال الغلاييني إن صدور وثيقة التأمين على سياحة المغامرات مؤخرا "يعتبر نقطة ايجابية لتطوير هذا النوع من السياحة في المملكة"، مشيرا إلى تنظيم جهات غير مرخصة لبعض الرحلات ما يستوجب تطويق هذه التصرفات العشوائية ومعالجتها".



بدوره، قال رئيس جمعية الأدلاء السياحيين هاني مساعدة إن سياحة المغامرات لها روادها ومحبوها من مختلف دول العالم رغم محدودية منتسبيها اذ لا تتجاوز اعدادهم حاجز الـ15 الف مشارك سنويا.



وأشار إلى أن الجمعية وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومختلف الجهات المعنية تسعى لتقديم أفضل الخدمات المتخصصة بهذا النوع السياحي إذ قامت بعقد دورات متخصصة لتأهيل أدلاء سياحيين متخصصين بسياحة المغامرة.

وبين ان المملكة تضم مواقع سياحية منتشرة بمختلف مناطقها لممارسة كافة انشطة سياحة المغامرات وتضم الكثير من الانشطة مثل السير والتسلق والغوص والكثير من النشاطات الاخرى.



ما هي التعليمات؟



وتهدف هذه التعليمات الى وضع الاسس والشروط اللازمة لتنظيم رحلات سياحة المغامرات للحفاظ على السلامة العامة، وتشدد هذه التعليمات على ضرورة توفر مهارات ومعدات خاصة في رحلات سياحة المغامرات وفقا لطبيعة النشاط وما يتطلبه من قدرات بدنية ومعدات وموقع الرحلة من: تضاريس جغرافية وارتفاع ومناخ. ويحدد مستوى صعوبة الرحلة بناء عل ذلك ويندرج الى ثلاثة مستويات (سهل، متوسط، صعب).



كما حددت التعليمات الشروط المطلوبة حسب نوع النشاط كسياحة المسير أو سياحة المسير مع المبيت ، أو سياحة الوديان، أو سياحة الوديان التقنية والانزال وصعود الجبال، أو سياحة التسلق الصخري ذات المقطع الواحد، أوسياحة التسلق الصخري ذات المقاطع المتعددة.

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