 
الأربعاء 05 حزيران 2024
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موجودات صندوق استثمار أموال الضمان تعادل 40% من الناتج المحلي الإجمالي

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جانب من احتفال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بمناسبة اليوبيل الفضي

احتفل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، والذي يتزامن مع ذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش، تعبيرا عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجازات الكبيرة المتحققة خلال عهد جلالته.

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وأكد رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكرية خلال الاحتفال الذي حضره وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، ورئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور أمية طوقان، ورئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية نبيل مصاروة، التزام الصندوق بالاستمرار في المساهمة بمسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأشار إلى أن الصندوق أحد ثمار العهد الميمون لجلالة الملك، حيث باشر الصندوق أعماله عام 2003، بكل مهنية وإدراك أمانة المسؤولية، حيث قفزت موجوداته من 1.6 مليار دينار عام 2003 لتتجاوز اليوم 15.3 مليار دينار، أي ما يعادل 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.


وأوضح كناكرية أن استثمارات الصندوق تمثل شواهد نجاح في جميع محافظات المملكة، وساهمت بشكل حقيقي في تحفيز النشاط الاقتصادي في المحافظات، وتعزيز القيمة المضافة للموارد المادية والبشرية، وبما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية بشكل مستدام.


ولفت إلى أن الصندوق يقيم شراكات استراتيجية مجدية مع القطاع الخاص المحلي والدولي في قطاعات المالي، التعدين، السياحة، الاتصالات، الطاقة، الصناعة، الزراعة، الصحة، والنقل، الاستثمار العقاري، والمناطق التنموية.
وتخلل الحفل عروض مرئية وفقرات فنية مميزة تغنت بإنجازات تحققت في مختلف المجالات في ظل القيادة الهاشمية، واستذكرت قيم الشهامة والتضحية والشهادة التي بذلها جنودنا البواسل للحفاظ على رفعة الوطن الغالي.

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