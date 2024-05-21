ميزة جديدة على موقع وزارة الطاقة لذوي الإعاقات البصرية وصعوبات القراءة

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وعن الميزة الجديدة لموقع الوزارة، قالت مدير تكنولوجيا المعلومات نعيمة أبو شمعة إن الهدف منها هو تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية وصعوبات القراءة إلى الموقع وتمكينهم من الاستماع إلى المحتوى المتعلق بقطاعات الطاقة والثروة المعدنية بشكل مباشر.وأضافت أبو شمعة: "يوفر القارئ الصوتي خيارًا مريحًا للمستخدمين العاديين، ويمكنهم من الاستماع إلى المعلومات أثناء قيامهم بأنشطتهم اليومية، ويساعد على زيادة مشاركتهم وتفاعلهم مع المحتوى المنشور على الموقع".وأكدت أن هذه الميزة تساهم في تعزيز الشفافية الحكومية وتحسين وصول المواطنين إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بقطاعي الطاقة والثروة المعدنية، ما يضمن توسيع فئات وشرائح الجمهور لتشمل فئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.واعتبرت أبو شمعة أن إضافة القارئ الصوتي على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية إنجازا مهما لتحقيق الشمول الرقمي وتوفير بيئة رقمية سهلة الوصول للجميع، بما يعكس التزام الوزارة في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الرقمية.