 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ميزة جديدة على موقع وزارة الطاقة لذوي الإعاقات البصرية وصعوبات القراءة

وزارة الطاقة والثروة المعدنية - (أرشيفية)
وزارة الطاقة والثروة المعدنية - (أرشيفية)
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، إطلاق ميزة القارئ الصوتي على موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتحسين إمكانية وصول المتعاملين إلى المعلومات التي تنشرها الوزارة على الموقع.اضافة اعلان

وعن الميزة الجديدة لموقع الوزارة، قالت مدير تكنولوجيا المعلومات نعيمة أبو شمعة إن الهدف منها هو تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية وصعوبات القراءة إلى الموقع وتمكينهم من الاستماع إلى المحتوى المتعلق بقطاعات الطاقة والثروة المعدنية بشكل مباشر.

وأضافت أبو شمعة: "يوفر القارئ الصوتي خيارًا مريحًا للمستخدمين العاديين، ويمكنهم من الاستماع إلى المعلومات أثناء قيامهم بأنشطتهم اليومية، ويساعد على زيادة مشاركتهم وتفاعلهم مع المحتوى المنشور على الموقع".

وأكدت أن هذه الميزة تساهم في تعزيز الشفافية الحكومية وتحسين وصول المواطنين إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بقطاعي الطاقة والثروة المعدنية، ما يضمن توسيع فئات وشرائح الجمهور لتشمل فئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

واعتبرت أبو شمعة أن إضافة القارئ الصوتي على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية إنجازا مهما لتحقيق الشمول الرقمي وتوفير بيئة رقمية سهلة الوصول للجميع، بما يعكس التزام الوزارة في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الرقمية.
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