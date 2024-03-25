نتائج 180 جولة رقابية للمواصفات في الثلث الأول من رمضان

أكّدت مؤسسة المواصفات والمقاييس اليوم استمراها بتنفيذ خطّتها الرّقابيّة الرّمضانيّة على الأسواق في جميع محافظات وألوية المملكة عبر جولاتٍ صباحيّةٍ ومسائيّة، وخلال أيّام العطل الرّسميّة، والتي تستهدف المنتجات التي يزداد الطّلب عليها خلال الشّهر الفضيل.

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وقالت المؤسسة إنّ كوادرها الرّقابيّة نفّذت (180) جولة رقابيّة، فتّشت خلالها على (580) منشأة اقتصادية وتحققت من (962) منتج، خلال الثّلث الأوّل من شهر رمضان المبارك.



وأوضحت المؤسسة أنّ مفتشيها تحقّقوا أيضاً من قرابة (422) ميزاناً في المحال التّجاريّة بالإضافة إلى (677) صنفاً من العبوات المعبأة مسبقاً حيث تكثّف المؤسسة من استهداف هذه المنتجات خلال الشّهر الفضيل.



وبيّنت المؤسسة أنها تحقّقت خلال الثلث الأول من رمضان من (555) عداد تاكسي، مع استمرار الجولات على محّطات وصهاريج المحروقات، حيث تمّ التفتيش على (70) محطّة وصهريج، كما تمّ التّحقق من (655) مضخّة وعدّاد محروقات، إلى جانب التّحقق من (513) اسطوانة غازٍ منزليّ.



وأشار البيان إلى أن المؤسسةَ حرّرت (36) مخالفة لمنشآت ومنتجات مخالفة، وقد تمّ مصادرة العديد من المنتجات المخالفة للمواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة، من أبرزها أحبالُ الزّينة والمنظفات وأدوات العناية الشّخصيّة ومستحضرات التجميل وأواني الطّهو والأدوات الكهربائيّة وألعاب الأطفال.



ونوّهت المؤسسة إلى أنها استقبلت وتابعت (37) شكوى تنوّعت ما بين المحروقات والموازين وقطاع الكهربائيّات وغيرها، مشدّدة على أهميّة إيصال الشكاوى والملاحظات للمؤسسة عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحّد (065301243)، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وأيقونة الشكاوى على الموقع الإلكترونيّ (www.jsmo.gov.jo) وعبر تطبيق "بخدمتكم".



وقال البيان إنّ جولات التفتيش التي تنفذها المؤسسة مستمرّة طيلة رمضان، عبر جولات صباحيّة ومسائيّة وخلال العطل الرسميّة، بالإضافة إلى استمرار الحملة التوعويّة التي تنفّذها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ سعياً لتقديم الإرشادات اللازمة للمستهلكين والتجّار والمنشآت الاقتصادية.