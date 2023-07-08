نحو نصف مليار دولار صادرات اربد للنصف الأول من العام

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بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد للنصف الأول من العام الحالي 487 مليون دولار.وبحسب بيان للغرفة اليوم السبت، فان مدينة الحسن الصناعية صدرت 456 مليون دولار من حجم صادرات محافظة اربد لهذه الفترة في حين صدرت مدينة السايبر سيتي ما قيمته 26 مليون دولار وتوزعت باقي الصادرات على مناطق مختلفة في المحافظة.وحافظ قطاع المحيكات والجلديات على مركز الريادة في القطاعات التصديرية رغم انخفاض الطلب عليه نسبيا خلال النصف الأول من هذا العام بحجم صادرات بلغت 435 مليون دولار تلاه قطاع المواد التموينية بصادرات بلغت 21 مليون دولار ثم قطاع الصناعات العلاجية واللوزام الطبية بصادرات بلغت 17 مليون دولار.وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والبلاستيكية والمطاطية والهندسية والكهربائية والإنشائية والتعبئة والتغليف والكرتون والصناعات التعدينية.واستحوذت السوق الأميركية على حوالي 340 مليون دولار من صادرات المحافظة في حين استقبلت الأسواق العربية ما قيمته 44 مليون دولار منها 33 مليون دولار بحسب اتفاقية الدول العربية وتم تصدير حوالي 40 مليون دولار الى دول الاتحاد الأوروبي فيما استقبلت أسواق كندا ودول جنوب شرق آسيا ودول أخرى حول العالم باقي صادرات المحافظة.--(بترا)