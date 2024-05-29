 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نحو 761 مليون دينار اجمالي الإيرادات المحلية خلال الشهر الأول من العام

الايرادات المحلية
ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الشهر الأول من العام مقارنة بنفس الفترة العام الماضي

ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهر الأول من العام الحالي، لتصل إلى ما قيمته 760.7 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ 26.4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 105.7 بالمئة.

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وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 20.5 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 5.8 مليون دينار.


وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهر الأول من عام 2024 حوالي 739.6 مليون دينار، مقابل 749.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.


ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة وفراً ماليا بعد المساعدات بحوالي 26.6 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 7.2 مليون دينار .

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