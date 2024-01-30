الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نحو 83 مليون دينار أرباح مصفاة البترول في 2023

مصفاة البترول الأردنية - (أرشيفية)
مصفاة البترول الأردنية - (أرشيفية)
أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية، عن تحقيق أرباح بلغت 82.6 مليون دينار عن العام 2023.

وأشارت الشركة في بيان صحفي، إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية بلغت 175 مليون دينار نهاية العام الماضي.اضافة اعلان

وبينت أن حقوق مساهمي الشركة في الدخل الشامل سجلت نحو 81 مليون دينار.

واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس عبد الكريم العلاوين، النتائج المالية المتميزة للشركة للعام 2023، مؤكدا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود الدؤوبة والتزام فريق العمل بأعلى معايير الكفاءة والابتكار في القطاع.

ولفت العلاوين إلى أن استراتيجية الشركة التي ركزت على التحديث والتوسع أسهمت في تعزيز مكانة الشركة.

ونوه إلى أن عام 2023 كان عامًا للتطور والنمو المستدام، مؤكدا التطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في الأعوام المقبلة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
السقاف: حجم الاستثمارات القطرية في الأردن تجاوز 4.5 مليار دولار

السقاف: حجم الاستثمارات القطرية في الأردن تجاوز 4.5 مليار دولار

منذ10 ساعة
703c6cdf-ذهب

41.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ12 ساعة
t-2-750x430-1-750x430

الخضري: الجهود الملكية تفتح الأبواب لنمو الصادرات

منذ13 ساعة
7410

الأردن يعرض فرصا استثمارية في "إكسبو الدوحة" اليوم

29 كانون الثاني 2024
رئاسة الوزراء

"مؤشر الأداء": 79.3 بالمئة كفاءة أداء الحكومة بتنفيذ برنامج أولويات عملها الاقتصادي

29 كانون الثاني 2024
أسلاك كهرباء - (تعبيرية)

الأردن يسجل أقصى حمل كهربائي خلال الشتاء الحالي

29 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ترجمات
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات | منذ24 ساعة
"الحبر الأحمر"، بريشة الفنان "مستر فيش" - (المصدر)‏

حتى أن الإبادة الجماعية لن يتم إيقافها‏

ترجمات | منذ24 ساعة
1706437485178106500

‏كل الإسرائيليين يهود؛ كل اليهود إسرائيليون: المغالطة المكرورة

ترجمات |28 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
 
 