نشاط في عدد من القطاعات مع العودة للمدارس

تيسير النعيمات

انتعش عدد من القطاعات التجارية في المملكة في ظل التحاق نحو 2.5 مليون طالب بمدارسهم وفق ممثلين لهذه القطاعات.



والتحق نحو 600 ألف طالب وطالبة بالمدارس الخاصة و18 ألفا بالفروع المهنية أول من أمس سبقهم بأسبوع توجه نحو 1.7 مليون إلى المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى وكالة الغوث والثقافة العسكرية لبدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

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النائب الاول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن/ ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي قال إن "موسم افتتاح المدارس يرتبط بعدة قطاعات اقتصادية منها القرطاسية والمكتبات والملابس والنقل والمواد الغذائية والمخابز.



وبين الرفاعي ان عودة الطلبة تنشط الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات على الرغم من ان بعض القطاعات هذا العام لم تشهد النشاط المعتاد كالأعوام السابقة بسبب تراجع القوة الشرائية عند المواطنين وتزامن دوام المدارس مع ارتفاع أسعار المحروقات خصوصا الديزل الذي شهد ارتفاعا كبيرا ما سيؤثر على أسعار مختلف السلع ورفع كلفة النقل في المدارس الخاصة.



ووفق الرفاعي فإن الإقبال على القرطاسية والحقائب المدرسية كان لهذا العام أقل من الأعوام الماضية بسبب تراجع القوة الشرائية عند المواطنين.



من جانبه، قال نقيب أصحاب المخابز عبد الإله الحموي إن " المخابز شهدت اقبالا كبيرا على " خبز الحمام الخبز وانواع الكعك ".



وأشار إلى أن المخابز تشهد اقبالا كبيرا على هذه الاصناف خلال الفترة التي يلتحق بها الطلبة في المدارس خصوصا مطلع كل اسبوع ليعود وينخفض مع عطلة نهاية الاسبوع.



من جهته أكد النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن - ممثل قطاعات الصناعات الغذائية والتموينية محمد الجيطان أهمية توجيهات وزير التربية والتعليم د.عزمي محافظة لمديري التربية بضرورة مراعاة الاعتماد على الصناعات الوطنية عند شراء المنتجات الغذائية للمقاصف المدرسية.



وأشاد بجهود وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في متابعة تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بدعم الصناعة الوطنية.



وقال الجيطان "هذا التوجيه يدعم الصناعة الوطنية ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في قطاع الصناعات الغذائية".



ويرى الجيطان أن موسم دوام المدارس يعزز الاقبال على المنتجات داخل المدارس من خلال المقاصف.



وكان رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير اشاد أخيرا بتوجيهات وزير التربية والتعليم إلى مدراء التربية، بضرورة مراعاة الاعتماد على الصناعات الوطنية عند القيام بعمليات الشراء للمنتجات الغذائية للمقاصف المدرسية، وشدد على أهمية جهود وزير الصناعة والتجارة والتموين في متابعة تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بدعم الصناعة الوطنية.



وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية، "يعتبر من أهم القطاعات الصناعية الأردنية التي أسهمت بتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية مثل الألبان ومنتجاتها وبيض المائدة واللحوم ومنتجاتها والحلويات، ويغطي ما نسبته 65 % من إجمالي احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية الأساسية، كما تمتاز منتجاته بالجودة العالية وتلتزم منشأته بالمواصفات والمقاييس الأردنية مما يجعل منتجاته آمنة وسليمة حين تناولها من الطلبة".

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