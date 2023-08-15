الخميس 17 آب 2023
النسخة المطبوعة

نشاط ملحوظ في المطاعم السياحية

المطاعم السياحية
المطاعم السياحية

يعيش قطاع المطاعم السياحية في المملكة انتعاشا ملحوظا بحسب عاملين أكدوا أن انتهاء امتحانات الثانوية العامة وتواجد المغتربين في فترة العطلة شكلت محركا أساسيا للنشاط.

اضافة اعلان


ورجح هؤلاء أن تستمر الحركة النشطة في قطاع المطاعم خلال الشهر الحالي لاسيما قبل عودة موسم المدارس. 


وقال عضو جمعية المطاعم الأردنية عادل مرعي ان "الإقبال على المطاعم جيد وملحوظ".


وأكد مرعي أن إقامة المهرجانات والمعارض في المملكة له دور فعال في تنشيط الحركة السياحية في قطاع المطاعم.


وأضاف "موسم الصيف الحالي أفضل من الصيف الماضي بشكل ملحوظ".


ورجح مرعي أن تستمر الحركة السياحية في المطاعم خلال الفترة المقبلة لتصل الى مستويات ماقبل الجائحة.


وأكد مدير مطعم سياحي في عمان خالد اليوسف أن الحركة السياحية التي يشهدها القطاع خلال الفترة الحالية خاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة جيدة وملحوظة لا سيما مع استمرار وجود الكثير من المغتربين في المملكة.


وقال اليوسف "المهرجانات والمعارض التي تقام في المملكة تساهم بشكل كبير في زيادة الاقبال على المطاعم ونشاط الحركة".


وأضاف أن المرتادين والمشاركين في فعاليات المهرجانات والمعارض يحركون الكثير من القطاعات السياحية والاقتصادية إذ يحتاجون الى اقامة وتنقل اضافة الى خدمات طعام وشراب وهذا زاد من مستوى الاقبال على المطاعم السياحية اضافة الى ان فعاليات المهرجانات والمعارض تزيد من الفرص الاستثمارية في المملكة.


وطالب اليوسف بزيادة اقامة الفعاليات المختلفة لجذب اكبر عدد من الزوار الى المملكة وبالتالي زيادة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويشار إلى أن عدد المطاعم السياحية في المملكة يبلغ 1200  منشاة موزعة بمختلف محافظات المملكة.


ويعتبر قطاع المطاعم السياحية من اهم القطاعات السياحية اذ يصل حجم الاستثمارات فيه الى نحو 500 مليون دينار، ويضم اكثر من 25 ألف موظف غالبيتهم من العمالة المحلية.


وقال نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد ان "الاقبال على المطاعم غير السياحية دون التوقعات".


وأكد العواد أن ارتفاع درجات الحرارة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن اضافة الى فترة تقديم الامتحانات لطلبة الثانوية العامة اثرت على القدرة الشرائية في المطاعم غير السياحية.


وأكد العواد أن الاقبال ينشط على المطاعم في ساعات المساء بعد تراجع درجات الحرارة.


ورجح ارتفاع وتيرة الطلب على المطاعم غير السياحية خلال الشهر الحالي.


ويذكر ان المملكة تضم اكثر من 22 ألف مطعم غير سياحي في مختلف مناطق المملكة بسعة تشغيلية مباشرة تصل الى نحو 300 ألف موظف غالبيتهم من العمالة الأردنية.

 

اقرأ المزيد : 

5 مطاعم سياحية أردنية ضمن أفضل 50 مطعما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 

سياح يسيرون في شارع مادبا السياحي-(أرشيفية)

مادبا تستقبل 418.3 ألف سائح منذ بداية العام منذ20 ساعة

نقود أردنية

ارتفاع حوالات المغتربين خلال حزيران 16 آب 2023

الصادرات-الأردنية

صادرات الصناعات التعدينية الاردنية تصل 55 سوقا 16 آب 2023

تراجع الحمل الكهربائي المسجل إلى 3975 ميغا واط

تراجع الحمل الكهربائي المسجل إلى 3975 ميغا واط 16 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Q3MohOhFfyl1qZM0nzae6z3qyFqAZkHCWaaNdNHw

الطاقة والمعادن تغلق جميع المقالع المخالفة في الرويشد

منذ 31 دقيقة
دولارات - (تعبيرية)

البنك الدولي يحول 15.5 مليون دولار لتعزيز الفرص الاقتصادية في الأردن

منذ2 ساعة
العقبة

63 % نسبة إشغال فنادق المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع

منذ3 ساعة
إقبال كبير على محال الحلويات - (تصوير أمير خليفة)

العواد: إقبال خيالي على محال الحلويات

منذ6 ساعة
40.2 دينار سعر غرام الذهب محليا

انخفاض أسعار الذهب محليا

منذ9 ساعة
لاجئون سوريون في مخيم الزعتري - (ارشيفية)

أزمة اللجوء السوري.. ماذا بعد مقترح تقديم الحوافز والتسهيلات للراغبين بالعودة لبلدهم؟

منذ20 ساعة
افكار و مواقف

مزاد "الحضارة" في عصرنا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

اتجاهات الطلب على المشتقات النفطية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الحسين إربد.. خطأ يتكرر

خالد خطاطبة |اليوم

هل موقف الأردن مكرر وممل؟

سميح المعايطة |اليوم

قواعد اشتباك سياسي جديدة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1692176744856981900

قصف هيروشيما وناغازاكي: القتل الجماعي غير الضروري

ترجمات | منذ22 ساعة
1692178707427026400

سنجار: تسع سنوات بعد الإبادة الجماعية

ترجمات | منذ22 ساعة
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات |15 آب 2023
‏دمى عليها صور الزعماء، الصيني والروسي والأميركي، في واجهة متجر لبيع الهدايا في موسكو - (أرشيفية)

أوكرانيا والنظام العالمي‏

ترجمات |15 آب 2023
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات |14 آب 2023
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
 