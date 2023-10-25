الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نصف مليون دينار قيمة دعم تجارة الأردن لقطاع غزة

نصف مليون دينار قيمة دعم تجارة الأردن لقطاع غزة
نصف مليون دينار قيمة دعم تجارة الأردن لقطاع غزة
قرر مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن تقديم دعم مبدئي لأهالي قطاع غزة بمقدار 500 ألف دينار لشراء مستلزمات طبية وأدوية ومواد أساسية، وتجهيز مستشفيات متنقلة داخل القطاع.اضافة اعلان

وحث مجلس إدارة الغرفة خلال مؤتمر صحافي اليوم، جميع غرف التجارة على الاستمرار في حملاتها والإعلان عن يوم مفتوح لجمع التبرعات من القطاع التجاري في مقر غرفة تجارة الأردن، وتأكيد إرسال كل الدعم عبر الهيئة الخيرية الهاشمية، وتشكيل لجنة من المجلس لمتابعة تنفيذ هذا الواجب.

ودعا مجلس الإدارة القطاع التجاري الاردني والعربي والاسلامي لوقف حملات الترويج والدعاية لمنتجاتهم عبر اي وسيلة تواصل اجتماعي تنحاز للكيان الصهيوني.

واكد مجلس الادرارة على وقوف القطاع التجاري والخدمي في المملكة خلف جلالة الملك عبد الله الثاني والاشادة بمواقف جلالته المتقدمة ودعم جهوده المتواصلة لوقف حرب الابادة التي يتعرض لها اهلنا في قطاع غزة ومنع عمليات التهجير القسري وتوجيه الشكر الى الاجهزة الامنية التي تحمي المسيرات والاعتصامات كل يوم في كافة محافظات المملكة.

كما اكد المجلس على رص الصفوف خلف القيادة الهاشمية والجيش والاجهزة الأمنية وتمكين الجبهة الداخلية والتصدي لمخططات عصابة الاجرام وقتلة الاطفال لتنفيذ مخططات التهجير من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد المجلس على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة والتواصل مع غرفة تجارة القدس للتنسيق والدعم للحفاظ على الهوية العربية في القدس في وجه التهويد.
كما اكد المجلس ايضا على حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن أرضه وحقوقه المغتصبة بأي شكل يقرره، لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بالاضافة الى السعي المستمر لتقديم كل الدعم والاسناد لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، ومساعدتهم في الانسلاخ عن اقتصاد دولة الاحتلال من خلال توسيع حجم المنتجات الفلسطينية بالسوق المحلية والترويج لها بالأسواق التصديرية، واعتبار غرفة تجارة الاردن بوابة لصادراتهم والترويج لها.

ودعا مجلس ادراة الغرفة ايضا القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة لتخصيص نسبة من مبيعاتهم (تحدد من قبلهم)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق (٣١/١٠/٢٠٢٣) لدعم الأشقاء في غزة.

واشار المجلس الى انه سيتم مخاطبة السفارات الاجنبية وغرف التجارة في كل دول العالم لفضح المجازر التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة وكشف الكذب والتضليل الذي يمارسه الكيان المحتل المجرم وقوى الشر الداعمة له، خاصة بما يتعلق بمسؤوليته عن قصف المستشفى الاهلي المعمداني، ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها بالضغط على حكوماتها للوقف الفوري لحرب الابادة التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة.

ولفت الى المجلس الى اضاءة مبنى غرفة تجارة الأردن بالعلم الفلسطيني كرسالة تضامن مع الاهل في قطاع غزة، ومن يرغب من الغرف التجارية.
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