نظام حوكمة هيئة الطاقة.. ضمان لمشاركة أكبر للقطاع الخاص

رهام زيدان

قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن د. تحرير القاق، إن النظام الجديد لحوكمة عمل الهيئة يشكل وثيقة تنظم عمل الهيئة في ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون.

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وأقر مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2023، لغايات إرساء مبادئ الحوكمة، وتعزيز الفصل بين الهيئة والمشغلين، وتعزيز مبدأ الاستقلالية والمساءلة والشفافية؛ لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص كمشغلين على أسس من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأوضحت القاق، في ردها على سؤال للغد، أمس، أن الهيئة أعدت هذا النظام بالاستناد إلى المعايير الفضلى في معايير الإدارة بما يعطي مجالا لمزيد من الشفافية والنزاهة والتواصل مع الشركاء، وهي ممارسات كانت تلتزم بها الهيئة، إلا أن النظام جاء لينظمها وليكون دليلا مستداما تلتزم به الهيئة والقائمون عليها مهما تغيرت الإدارات.



كما يأتي النظام، وفقا للقاق، لغايات تأطير وتنظيم العلاقة فيما بين الهيئة، والجهات ذات العلاقة بالقطاع ويعزز من التشاركية معها.



يذكر أن هيئة الطاقة والمعادن أسست العام 2014، فيما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن العام 2017.



وتضمن القانون أن الهيئة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، والقيام بجميع التصرفات القانونية، بما في ذلك إبرام العقود، ولها الحق بالتقاضي، وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.



وتهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص والمصرح لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة، إضافة إلى رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة المعتمدة من الهيئة.



كما تتضمن أهداف الهيئة الحفاظ على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها بما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية له وتحسين كفاءته، وضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع،



وتتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، مهام وصلاحيات منح التصريح والرخصة للشخص العامل في القطاع، والتحقق من التزام المصرح له والمرخص له بتطبيق أحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، والرقابة عليهم لضمان تقيدهم بأحكام التشريعات ذات العلاقة بالقطاع.

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