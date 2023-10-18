الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نقابة أصحاب المكاتب العقارية تعلن الحداد لـ3 أيام في قطاعاتها

صورة من مجرزة مستشفى المعمداني
صورة من مجرزة مستشفى المعمداني
تنديدا بالعدوان الإحرامي الإسرائيلي المتعمد بحق الشعب الفلسطيني والذي استهدف المستشفى المعمداني في قطاع غزة والذي به تم خرق جميع الأعراف الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية وقواعد القانون الدولي والإنساني.اضافة اعلان
فقد اكد المهندس محمد نور الطه / نقيب اصحاب المكاتب والشركات العقارية ، انه وبناءا على قرار مجلس الاداره وبعد مناقشه نقباء اصحاب العمل من القطاعات التجارية و الخدمية .
فقد تقرر اعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الأربعاء في كافه القطاعات التجارية و القطاعات الخدمية وذلك تضامنا مع اهلنا اهل الصمود في غزة الرافضين للاحتلال والظلم ، المرابطين على اراضيهم
وشدد الطه ان هذه المجازر بحق شعبنا الفلسطيني من قبل العدو الصهيوني يجب وقفها ومعاقبة هذا الكيان الغاصب على كل جرائمه اللا انسانية وصد عدونه بكل اشكال القوة مضيفا ان ما قامت به حماس ما هو الا رد على كل الانتهاكات الاسرائيلية للشعب الاعزل
رحم الله شهداء فلسطين وداوى جرحاهم
عاشت فلسطين حرة أبية
والخزي للعدو الغاصب
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