الأربعاء 12 تموز 2023
النسخة المطبوعة

نقابة المجوهرات تؤكد أنها الجهة المخولة بتسعير الذهب بالمملكة

ذهب
ذهب
أكدت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، أنها الجهة الوحيدة المخولة بإصدار وإعلان التسعيرة الرسمية للذهب بالمملكة، وحسب ما تنص عليه تعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين.اضافة اعلان
وقال رئيس النقابة ربحي علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تسعيرة الذهب بالسوق المحلية هي عبارة عن السعر العالمي تضاف إليه رسوم الاستيراد والدمغة وفروقات التكسير بنسب ثابتة معروفة لدى أصحاب الاختصاص.
وأضاف "أن أي تسعيرة تصدر عن موقع أو أي محل يدعي بأنها التسعيرة العالمية هو "كلام مزيف" وعار عن الصحة، ويخالف ما تنص عليه التعليمات الرسمية التي خولت النقابة بإصدار التسعيرة اليومية للذهب كجهة وحيدة بالمملكة".
وأكد علان أن التسعيرة العالمية لا تصل إلا عن طريق بورصات عالمية ومستوردين عالميين يضاف إليها الرسوم المقررة.
يذكر أن عدد محلات بيع الحلي والمجوهرات بعموم المملكة يبلغ 900 محل.-(بترا)
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