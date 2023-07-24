نقابة تجار الأثاث تبحث تطوير التعاون التجاري مع الباكستان

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بحثت نقابة تجار ومنتجي الأثاث، مع الملحقية التجارية في السفارة الباكستانية في عمان، سبل تطوير العلاقات التجارية وزيادة التبادل التجاري، في الأقمشة والسجاد والأثاث.وبحسب بيان للنقابة، اليوم الاثنين، دعا الملحق التجاري في السفارة خادم علي، إلى تعزيز التعاون التجاري بين الأردن وباكستان، وحضور المعارض التجارية المتخصصة في الأثاث والسجاد والأقمشة، مشيراً إلى معرض السجاد التاسع والثلاثين الذي سيقام في لاهور خلال الفترة 4-6 تشرين الأول المقبل، ومعرض الأثاث والأقمشة الذي سيقام في شهر أيار من العام المقبل.وأكد رئيس النقابة أحمد الجنيدي، أهمية المشاركة في المعارض التجارية بين الجانبين، لافتاً إلى أن النقابة ستدعو جميع العاملين في القطاع لتعريفهم بأهمية هذه المعارض والمشاركة فيها.وأوضح الناطق باسم النقابة أحمد الحلو، أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الأنشطة واللقاءات مع الملحقيات التجارية، بهدف تنشيط عمل القطاع.- (بترا)