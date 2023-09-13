نقابة تجار ومنتجي الاثاث تلتقي مصنعي الاردن

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عقد مساء امس الثلاثاء لقاء ضم نقابة تجار ومصنعي الاثاث مع نخبة من مصنعي ومنتجي الاثاث في الاردن ناقش فيها الحضور سبل دعم القطاع والنهوض فيه.وقد افتتح اللقاء بكلمة النقيب السيد احمد الجنيدي رحب فيها بالحضور واثنى على الصناعة المحلية التي نفتخر فيها لما فيها من مهارة التصنيع وجودة الانتاج وانه يجب ان يكون التفائل موجود للنهوض في هذا القطاع مع وجود ركود كبير في الاسواق كما شرح اهمية انتساب المصنعين للنقاية وانها هي مظلتهم دائما وعونهم وان النقاية هي حلقة الوصل بين المصنيعين و صناع القرار.وقد اوضح السيد احمد الحلو الناطق الاعلامي بأسم النقابة ما تم تعديلة على النظام الداخلي والتخفيض الذي تم على رسوم الانتساب وما له من اهمية في زيادة عدد الهيئة العامة كذلك لخص في كلمتة كل ماتم تعديلة في النظام الداخلي والذي يهم الهيئة العامة.وقد تطرق السيد عبد الجليل زلوم نائب النقيب للعديد من المواضيع وعلى رأسها الضريبة المضافة وما تلحقة بالضرر على المصنعين وكذلك سعر الطاقة وهي من الاسباب التي ترفع كلف الانتاج المحلي و تحدث عن شح العمالة وتسكير باب الاستقدام مما يقل نسبة البطالة ويتح فرص العمل للعديد من ابناء الوطن ومن الامور المهمة ايضا ان شركات التامين تأبا التأمين على مصانع الاسفنج والسجاد .وتحدث السيد ياسر التال امين السر على ضرورة تشجيع المصنعين على التصدير لما له من اهمية في تحريك عجلة الاقتصاد كذلك البدء في عمل كتلوجات للمصنعين وتسويقها عن طريق الملحقيات التجارية في السفارت الاردنية كما تحدث عن ضرورة اقامة معارض دولية في الاردن لاستقطاب العديد من التجار من الخارج .كما اوضح السيد جمال عاشور عضو النقابة على ضرورة محاربة البيع بسعر الكلفة وانه يجب تفعيل قانون المنافسة الموجود في وزارة الصناعة والتجارة كذلك تحدث عن التوافق مع غرفة تجارة عمان على تقديم شكاوى على كل من يبع تحت الكلفة لما يلحقة بالاذى لباقي التجار بسبب البيع بهذه الطريقة علما ان قانون المنافسة رقم 33/2014 والمعدل بسنة 2023 نص على عقوبة كبيرة لمن يقوم بهذه الاعمال.وقد تطرق السيد رامي المجالي نائب امين السر لضرورة رفع الرسوم على االمستوردات الجاهرة مثل الابواب وغرف النوم و الكنب وغيرها لكي تكون المنافسة على عادلة مع المنتج المحلي وهذا سيكون سبب تحفيز المواطنين للتوجه الى المنتجات المحلية بدل المنتجات المستوردةوكذلك ستكون حمايه للعديد من المهن وبقائها.وقد تطرق العديد من الصناع لامورغاية في الحساسية والمطالبة بالتشديد على مراقبة رخص المهن لما لها من اهمية في المنافسة المحلية كذلك تقيد الاستيراد بشكل فردي من قبل المواطنين للاثاث وغيرة , ومن المصنعين من طالب النقابة بتفعيل دورها في وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة كما تطرق بعض الصناعيين من ضرورة حماية المصنع وتفعيل مضلة التامين الصح بشكل افضل ,وكذلك طالبت بعض المصانع بتفعيل دور الضمان الاجتماعي في عمل معارض للمصانع وهذا سيكون سبب في زيادة مدخول الضمان وفي المقابل يعود بالنفع لاصحاب المصانع , وايضا طالب بعض المصنعين بتفعيل دور النقابة في المناطق خارج العاصمة وعمل بروشورات توضح عمل النقابة وكذلك عمل لجان للاجتماع بالمصنعين وشرح لهم دور النقابة.وفي نهاية اللقاء شكر النقيب احمد الجنيدي الحضور واثنى على مطالبهم وانها ستكون في مقدمة جدول اعمال النقابة لما لها من اهمية في رفع مستوى الصناعة المحلية وزيادة الانتاج وتقليل البطلة وبدوره وعد النقيب احمد الجنيدي ان تكون اللقاءات مع التجار والمصنعين على جدول اهتمام النقابة وستكون استمرار للقاءات السابقه وسيكون في القريب العاجل اجتماعات مع المصنعين والتجار على اختلاف مهنهم.