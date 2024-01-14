الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نمو أعداد المسافرين في المطارات الأردنية بنسبة 18% العام الماضي

نمو أعداد المسافرين في المطارات الأردنية بنسبة 18% العام الماضي
نمو أعداد المسافرين في المطارات الأردنية بنسبة 18% العام الماضي
قال الكابتن هيثم مستو رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني اليوم الاحد، أن حركة المسافرين حققت نموا نسبته 18% بأعداد المسافرين القادمين والمغادرين لمطارات المملكة الثلاثة ليبلغ 9.53 مليون مسافر خلال عام 2023 مقارنة مع 8.08 مليون مسافر قادم ومغادر لنفس الفترة من عام 2022 وبنسبة نمو بلغت 3% عن عام 2019 أي قبل جائحة كورونا وبذلك تحقق المطارات الاردنية رقما قياسيا بأعداد المسافرين حيث نفذت من خلال 86 ألف رحلة جوية قامت بها شركات الطيران الوطنية والاجنبية خلال عام 2023 لتربط المملكة ب 81 وجهة دولية برحلات مباشرة. اضافة اعلان

وتوزعت اعداد المسافرين على المطارات الثلاثة خلال عام 2023 لتبلغ حصة مطار الملكة علياء الدولي 97% من اجمالي التشغيل بعدد 9.5 مليون مسافر علما بان السعة المقعدية التي عرضتها شركات الطيران بلغت 13.2 مليون مقعد لتبلغ نسبة الامتلاء للطائرات 72% وكانت اعلى وجهات السفر قصدها المسافرون من والى مطار الملكة علياء الدولي هي المملكة العربية السعودية بما يقارب 1.4 مليون مسافر و تليها دولة الامارات العربية المتحدة بعدد 1.2 مليون مسافر ومن ثم الجمهورية التركية بعدد1.1 مليون مسافر وفي المرتبة الرابعة حلت جمهورية مصر العربية بعدد مسافرين 804 الاف وفي المرتبة الخامسة دولة قطر بعدد مسافرين 466 الف وتليها الولايات المتحدة الامريكية ب 438 الف مسافر قادم ومغادر.
  
اما بخصوص مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة فقد بلغت اعداد المسافرين 309 الاف مسافر قادم ومغادر منهم 109 الاف راكب انتقلوا ما بين عمان والعقبة وحلت دولة الامارات العربية المتحدة –ابوظبي في المرتبة الاولى للرحلات الدولية بعدد مسافرين 28 الف راكب ومن ثم  20 الف مسافر قادم ومغادر من وارسو في بولندا لتحل القاهرة في جمهورية مصر العربية بالمرتبة الثالثة  بعدد مسافرين16.5 الف و 13.5 الف راكب انتقلوا ما بين صوفيا في بلغاريا الى العقبة واحتلت اسطنبول في الجمهورية التركية المرتبة الخامسة بعدد مسافرين بلغ 13 الف مسافر، وبلغ اعداد المسافرين القادمين والمغادرين لمطار عمان المدني10435 مسافر على متن رحلات طائرات خاصة ذات الحجم الصغير.  

هذا وارتفعت نسبة العبور الجوي للطائرات العابرة للأجواء الاردنية بنسبة بلغت 82% مقارنة مع عام 2019 لتعبر الاجواء ما يقارب 86 ألف طائرة خلال عام 2023 مقارنة مع 47 ألف طائرة عبرت الاجواء خلال عام 2019.
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