الأحد 24 أيلول 2023
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نمو التجارة بين الأردن والبرازيل 2000% خلال 5 أعوام

سفير الجمهورية الاتحادية البرازيلية لدى المملكة مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو
سفير الجمهورية الاتحادية البرازيلية لدى المملكة مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو
أكد سفير الجمهورية الاتحادية البرازيلية لدى المملكة مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو عمق وازدهار العلاقات الأردنية البرازيلية المشتركة على مختلف المستويات السياسية أو التجارية أو الثقافية.اضافة اعلان

وقال دو ناسيمنتو، في كلمته خلال الحفل الذي أقامته السفارة البرازيلية لدى عمّان بمناسبة العيد الوطني الـ201 للبرازيل، إن العام المقبل، يحتفل الأردن والبرازيل بمرور 65 عاما على العلاقات الدبلوماسية، مشيرا إلى أنها "صداقة متينة جلبت الرخاء لكلا البلدين".

وأشار السفير خلال الحفل الذي حضرته وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إلى سعي بلاده المستمر نحو تعزيز العلاقات التجارية بين البرازيل والأردن، مضيفا أن التجارة ازدادت بين البلدين في الأعوام الخمسة الماضية، بنسبة 2000%، أي 21 مرة تقريبا.

وبين أن توفير الفرصة له على متن رحلة خاصة فوق عمّان، نظمتها الملكية الأردنية وشركة إمبراير، بهدف عرض مواصفات الطائرة الجديدة، وهي طائرة حديثة وعالية التقنية، E195 الجديدة، للمشاركين، وحصلت عليها شركة النقل الأردنية مؤخرا، بإجمالي 10 طائرات، من الشركة المصنعة البرازيلية، كانت "لحظة تاريخية".

وأشار إلى اتفاق البرازيل والأردن في موقفهما إزاء أن "السلام والحوار هما أساس العلاقات الخارجية"، مؤكدا اعتراف البرازيل بالدور الرئيسي الذي يلعبه الأردن في الشرق الأوسط وأهمية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في القدس.

وأضاف أن البرازيل تستعد لتولي رئاسة مجموعة الـ20 في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مشددا على أن الرئيس البرازيلي "لن يدخر جهدا لوضع مكافحة عدم المساواة في قلب جدول الأعمال الدولي".

وتحت شعار "بناء عالم عادل وكوكب مستدام"، سيقوم الرئيس البرازيلي بتنسيق الإدماج الاجتماعي ومكافحة الجوع والتنمية المستدامة وإصلاح مؤسسات الحكم العالمية. وفي مجموعة الـ20، بحسب دو ناسيمنتو.


Eman.alfares@alghad.com
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