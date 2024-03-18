نمو الصادرات الأردنية إلى السعودية العام الماضي

ارتفعت الصادرات الأردنية إلى السعودية العام الماضي إلى 984 مليون دينار بنسبة بلغت 17.1 بالمئة، مقارنة مع 840 مليونا عام 2022،

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متصدرة ترتيب الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فيما انخفضت مستوردات الأردن من السعودية العام الماضي، بنسبة 11.6 بالمئة لتصل إلى 2.591 مليار دينار، مقابل 2.932 مليار دينار عام 2022.



ووفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، وصل حجم التبادلات التجارية بين الأردن والسعودية العام الماضي نحو 3.575 مليار دينار، مقارنة مع 3.772 مليار دينار في عام 2022، وانخفض العجز التجاري للأردن مع السعودية العام الماضي ليصل إلى نحو 1.607 مليار دينار، مقارنة مع 2.092 مليار دينار في عام 2022.



وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن يتمتع بفرص كبيرة في السعودية من خلال المشاركة في عدة قطاعات اقتصادية منها؛ قطاع تكنولوجيا المعلومات والإنشاءات، قطاع الخدمات، ولاسيما أن هذا الفرص تأتي في إطار النهضة الاقتصادية التي تشهدها العاصمة الرياض وبعض المدن الأخرى كمشروع مدينة نيوم.



وأضاف ستكون هنالك زيارة رسمية إلى تبوك بعد شهر رمضان المبارك لاستكشاف فرص التعاون والتشبيك بين مدينتي العقبة ونيوم، بالإضافة إلى لقاءات على هامش أعمال مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب في الرياض الذي سيجمع وفوداً اقتصادية كبيرة من البلدين.



وأشار إلى أنه سيتم في إطار تعزيز التعاون الثنائي، توقيع اتفاقية توأمة بين بعض الغرف التجارية الكبرى مثل غرفة الرياض، لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن السعودية كانت في عام 2022 أكبر شريك تجاري للأردن.



وأشار إلى أنه سيتم في وقت قريب الإعلان عن الانتهاء من تشكيل مجلس الأعمال السعودي الأردني الذي يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين.



ويصدر الأردن إلى السعودية اللحوم والأحشاء والأطراف المقطعة، وبيض الطيور، وبن محمص، ومحضرات وأصناف محفوظة من لحوم الأبقار، ومصنوعات سكرية، ومحضرات ومسحوق الكاكاو، وشوكولاتة ومحضرات غذائية، وثمار قشرية ومثلجات، فيما يستورد من السعودية المنتجات النفطية ومشتقاته ولفات مسطحة من الحديد، والألبان وقشدة والأجبان، وأنواعا مختلفة من الحليب، والمخيض، والتمور الطازجة والمجففة، ونشاء ذرة، وزيت فول الصويا وجزئياته، والزيوت النباتية، والدهون والشحوم الحيوانية والنباتية.-(بترا)