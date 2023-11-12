الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نمو الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية

نمو الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية
نمو الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية
تصدرت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي، لجهة الصادرات الوطنية بنسبة 18.9 بالمئة.اضافة اعلان
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب الماضي من هذا العام، لتصل إلى 2.030 مليار دينار، مقارنة مع 1.708 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وفي ذات الوقت، انخفضت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي بنسبة 22.6 بالمئة، لتبلغ حوالي 3.109 مليار دينار، مقابل 4.019 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب المعطيات الإحصائية، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي، ليصل إلى حوالي 1.079 مليار دينار، مقارنة مع نحو 2.311 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
كما بلغ حجم التبادلات التجارية بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي نحو 5.139 مليار دينار، مقارنة مع 5.727 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من كامل صادرات المملكة إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب الماضي لهذا العام، لتصل إلى نحو 667 مليون دينار مقابل 545 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 22.4 بالمئة، تلتها العراق بحوالي 374 مليونا، والإمارات العربية بنحو 225 مليونا، وثم فلسطين بنحو 169 مليون دينار.
كما تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة من السعودية ما يقارب 1.714 مليار دينار، مقابل 2.071 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 17.2 بالمئة، تلتها الإمارات العربية بحوالي 642 مليون دينار.
ويشار إلى أن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، هي حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.
--(بترا)
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