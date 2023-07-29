نمو الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية 16.6% خلال 5 أشهر

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حققت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نمواً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 16.6 بالمئة، أي ما مقداره 1.147 مليار دينار، مقارنة بحوالي 983 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 13.8 بالمئة، لتصل إلى 1.916 مليار دينار، مقابل 2.222 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.وبحسب البيانات، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي، ليصل إلى حوالي 769 مليون دينار، مقارنة مع نحو 1.239 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وفقا للمعطيات الإحصائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي نحو 3.063 مليار دينار، مقارنة مع 3.205 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.وتصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 344 مليون دينار، تلتها العراق بحوالي 203 ملايين، والإمارات العربية بنحو 150 مليونا، وثم فلسطين بنحو 98 مليون دينار.كما تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة من السعودية ما يقارب 1.085 مليار دينار، تلتها الإمارات العربية بحوالي 358 مليون دينار.وتتضمن صادرات المملكة إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الأسمدة، والأدوية، الفواكه والخضار الطازجة والمبردة، والأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، والدهانات، والمحضرات الغذائية، والشوكولاتة، والأثاث والأقمشة، إضافة إلى المنسوجات والمبيدات الحشرية.وتتنوع مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ مثل النفط الخام ومشتقاته، والحلي والمجوهرات، والتمور، والحنطة القمح، والأسماك، وألواح وصفائح من لدائن، وأكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، والحديد ومصنوعاته، والأثاث، وأشجار الفواكه، إضافة إلى الأجبان والعسل والحبوب.يشار إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، هي حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.-(بترا- وعد ربابعة)