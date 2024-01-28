الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نمو الصادرات الوطنية لدول منطقة التجارة العربية

صادرات - (تعبيرية)
صادرات - (تعبيرية)
تصدرت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية منذ بداية عام 2023 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي لجهة الصادرات الوطنية بنسبة 12.4 بالمئة.اضافة اعلان
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها (بترا) ارتفاعا في قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر تشرين الثاني لعام 2023، لتصل إلى 2.820 مليار دينار، مقابل 2.508 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2022، مدفوعة بارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى السوق السعودي، وصولا إلى نحو 911 مليون دينار.
أما عن حجم الصادرات الوطنية إلى اتفاقية التجارة الحرة لشمال اميركا حتى نهاية شهر تشرين الثاني لعام 2023، فقد ارتفعت قيمتها بنسبة 0.6 بالمئة، لتبلغ حوالي 1.901 مليار دينار، مقارنة مع 1.890 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2022، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة حجم الصادرات الوطنية إلى السوق الكندي لتصل إلى 85 مليون دينار.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، تراجعت الصادرات الوطنية مع دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر تشرين الثاني للعام 2023، بنسبة 7.7 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 383 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 415 مليون دينار، نتيجة لانخفاض حجم الصادرات الأردنية إلى هولندا، حيث بلغت 73 مليون دينار.
وأظهر التقرير، انخفاضا في حجم الصادرات الوطنية مع الدول الآسيوية غير العربية حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2023، بنسبة 11.6 بالمئة، لتصل إلى نحو 1.904 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 2.153 مليار دينار، ويأتي هذا نتيجة لانخفاض حجم الصادرات الأردنية إلى السوق الهندي حيث بلغت 1.157 مليار دينار.
أما عن باقي التكتلات الاقتصادية، فقد شهدت تراجعا في حجم الصادرات الأردنية حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي من العام 2023، بنسبة 21.4 بالمئة، لتبلغ حوالي 598 مليون دينار، مقارنة مع 761 مليونا للفترة نفسها من العام 2022، ناتجة عن انخفاض حجم الصادرات إلى منطقة الحرة والبالغة حوالي 247 مليون دينار.-(بترا)
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