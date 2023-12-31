الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 %

الناتج المحلي
الناتج المحلي
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربع سنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة للربع الثالث من عام 2023 حيث أظهرت النتائج نمواً بنسبة 2.7% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022.اضافة اعلان
وبذلك تكون نسبة النمو للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 قد بلغت 2.7% مقارنةً بالتسعة أشهر الأولى من عام 2022 بالأسعار الثابتة.
بالنسبة للتقديرات القطاعية فقد أظهرت النتائج الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.
وحقق "قطاع الفنادق والمطاعم" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.3% مساهماً بمقدار 0.11 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه "قطاع النقل والتخزين والإتصالات" بنسبة 5.3% مساهماً بمقدار 0.44 نقطة مئوية، ثم " قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك " بنسبة نمو بلغت 5.1% وبمساهمة مقدارها 0.20 نقطة مئوية، ويليه "قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة نمو بلغت 3.9% وبمساهمة مقدراها 0.73 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
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