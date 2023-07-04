الثلاثاء 04 تموز 2023
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نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8 % في الربع الأول

الناتج المحلي
الناتج المحلي
نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 2.8 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير الربعي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، إلى أن النمو بالأسعار الثابتة أظهر ارتفاعا بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه (الربع الرابع 2022) حيث نما بمقدار 2.0 بالمئة.اضافة اعلان

وبالنسبة للتقديرات القطاعية، أظهرت التقديرات الأولية أن جميع القطاعات الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وبحسب التقرير، حقق قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 7.4 بالمئة، مساهمًا بمقدار 0.38 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الإنشاءات بنسبة 5.9 بالمئة، مساهمًا بمقدار 0.14 نقطة مئوية، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبه بلغت 4.8 بالمئة، بمساهمة مقدارها 0.42 نقطة مئوية، تلاه قطاع الصناعات الاستخراجية الذي نما بنسبة بلغت 3.5 بالمئة، بمساهمة مقدارها 0.10 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
--(بترا)
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