الثلاثاء 27 حزيران 2023
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نمو صادرات المجوهرات والمنتجات الكيماوية والأسمدة في الثلث الأول

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الصادرات الوطنية في الثلث الأول نمت في نسب صادراتها لكل من الحلي والمجوهرات بما نسبته 67.7%
شهدت الصادرات الوطنية في الثلث الأول من العام الحالي نمواً في نسب صادراتها لكل من الحلي والمجوهرات بما نسبته 67.7 بالمئة، والمنتجات الكيماوية بنسبة 29.4 بالمئة، والأسمدة بما نسبته 20.2 بالمئة، والمواد الأخرى بنسبة 3.2 بالمئة.اضافة اعلان
ووفقاً للمعطيات الإحصائية، فقد انخفضت نسب الصادرات الوطنية في الثلث الأول لهذا العام، لكل من الألبسة وتوابعها بنسبة 8.3 بالمئة، والبوتاس الخام بما نسبته 27.6 بالمئة، والفوسفات بنسبة 13.1 بالمئة.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تصدرت الأسمدة قيمة صادرات المملكة في الثلث الأول من العام الحالي بنحو 465 مليون دينار، والألبسة وتوابعها بقيمة 380 مليون دينار، والحلي والمجوهرات بنحو 284 مليونا.
كما بلغت قيمة صادرات المملكة في الثلث الأول من العام الحالي لكل من البوتاس بحوالي 247 مليون دينار، والفوسفات بنحو187 مليونا، والمنتجات الكيماوية حوالي 165 مليون دينار، بالإضافة إلى المواد الأخرى والمقدرة بـ 954 مليون دينار.
ووفقا للتقرير، سجل إجمالي قيمة الصادرات الوطنية في الثلث الأول من العام الحالي، نمواً نسبته 4 بالمئة، لتبلغ ما مقداره 2.682 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعرف الصادرات الوطنية وفقاً لنظام التجارة الخارجية، بأنها جميع السلع المعدة للتصدير خارج المملكة، والتي تمَّ إنتاجها أو تصنيعها محليًّا بالكامل، أوالتي أُجرِي عليها عملية صناعية غيَّرت من شكلها وقيمتها.-(بترا)
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