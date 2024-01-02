هل يحقق الاقتصاد الوطني النمو المستهدف في 2024؟

عبدالرحمن الخوالدة

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بينما يستهدف مشروع الموازنة العامة للعام 2024 معدل نمو اقتصادي يصل إلى 2.7 %، يرى خبراء اقتصاديون أن حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط التي فرضتها السياسات الإسرائيلية العدائية في المنطقة باتت تشكل عائقا حقيقيا أمام الاقتصاد الوطني في طريق تحقيق معدلات النمو المستهدفة.ويرى الخبراء أن دفع معدلات النمو الاقتصادي للارتفاع، إذا ما استمرت حالة عدم اليقين، يتطلب تفعيل مجموعة من المحركات والمقومات التي يمكن لها أن تلعب دورا مهما في حفز نسب النمو ومنها التوسع في السياسات الاقتصادية التحفيزية لا سيما في القطاعات الإنتاجية والصناعية إضافة إلى ضرورة إعادة النظر بالتكلفة الإجمالية للضرائب والنظام الضريبي وتخفيض معدلات الفائدة في ظل السيطرة على نسب التضخم.ويضاف إلى ذلك زيادة حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية وتهيئة البيئة والظروف المناسبة لتحقيق ذلك، إلى جانب الاستغلال الأمثل لقطاع الزراعة وتقديم التسهيلات اللازمة لتحسين مستوى إنتاجيته وكفاءته بما يضمن زيادة صادراته وتحقيق الاكتفاء المحلي، فضلا عن أهمية المحافظة على المكتسبات التي تحققت في القطاع السياحي وتعزيزها.وتكمن أهمية تحسن معدلات النمو الاقتصادي بانعكاسها الإيجابي عادة على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وحل مشكلتي البطالة والفقر، إضافة إلى تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة، وتحقيق الازدهار والتنمية للمجتمع والدولة على حد سواء.وكان مشروع الموازنة العامة لعام 2024 توقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي والإجمالي للعام الحالي 2.7 % ،على ان يبلغ ما نسبته 3 % للعامين 2025 و2026 على التوالي كما توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.3 % للعام الحالي وبنسبة 5.6 % للعامين 2025 و2026.وبحسب التقرير الربعي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أخيرا، بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول(سبتمبر) الماضي 2.7 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضيو يشار إلى ان نسب النمو السكاني في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية 2018-2022، قد تراوحت بين 2.2 % و2.5 % مقابل نسب نمو اقتصادي تراوح بين انكماش نسبته 1.6 % (نمو سالبا)و2.6 % نموا إيجابياوقال الخبير الاقتصادي حسام عايش "في ظل الظروف السائدة في المنطقة والتي يفرضها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتداعيات السلبية الاقتصادية الناجمة عن ذلك، ستشكل تحديا صعبا للاقتصاد الوطني، وقد تقلل من فرص تحقيق معدلات النمو التي تستهدفها الحكومة خلال عام 2024".ويرى عايش أن حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة تفرض على الحكومة اتباع عدة أدوات اقتصادية لتحفيز النمو الاقتصاد الاقتصادي وضمان عدم تقلصه، ومنها التوسع في السياسات الاقتصادية التحفيزية لا سيما لدى القطاعات الإنتاجية والصناعية، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر بالتكلفة الإجمالية للضرائب والنظام الضريبي، علاوة على وجوب البدء في تخفيض معدلات الفائدة في ظل السيطرة على نسب التضخم.وأكد عايش أن تحسن معدلات النمو الاقتصاد عادة ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى زيادة فرص العمل، إلى جانب زيادة حجم الصادرات التي تعتبر إحدى الادوات المهمة لزيادة إيرادات الحكومة.الخبير الاقتصادي ماهر المدادحة أكد أن الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصاد المحلي يتطلب العمل على تفعيل مجموعة من المحركات والمقومات التي يمكن لها أن تلعب دورا مهما في حفز نسب النمو، وفي مقدمة هذه المحركات زيادة حجم الاستثمارات المحلية والإجنبية وتهيئة البيئة والظروف المناسبة لتحقيق ذلك إضافة إلى وجوب إطلاق مشاريع تشغيلية وإنتاجية في كافة القطاعات الاقتصادية.ويضاف إلى ذلك ضرورة العمل على الاستغلال الأمثل لقطاع الزراعة وتقديم التسهيلات اللازمة لتحسين مستوى انتاجيته وكفاءته بما يضمن زيادة صادراته وتحقيق الاكتفاء المحلي، إلى جانب وجوب المحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في قطاع السياحة وتعزيزها بما يضمن زيادة الإيرادات المتحققة له، فضلا عن التركيز على قطاعي الصناعة والتعدين وتقديم المزيد من الحوافز لهما.وأوضح المدادحة الذي سبق له أن شغل منصب وزير تطوير القطاع العام الأسبق أن الوصول إلى مستوى النمو المستهدف في الموازنة العامة لعام 2024، قد لا يكون ممكنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتبعاته المتوقعة على اقتصادات المنطقة، إلا في حال ما توقف هذه العدوان قبل نهاية الشهر الحالي .وأشار إلى أن ازدهار المجتمع والاقتصاد وتحقيق التنمية وتحسين المستوى المعيشي في أي دولة، يتوقف عادة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي.إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل "الظروف الراهنة وغياب الأفق لأنتهاء قريب للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سيحد من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، لا سيما في ظل تأثر قطاعي السياحة والخدمات اللذين يعدان من القطاعات الحيوية بهذا العدوان" موضحا أن التوقعات تشير إلى أن معدلات النمو الاقتصاد العالمي ستتقلص خلال العام الجديد 2024.وفي سبيل تحفيز نسب نمو الاقتصاد المحلي دعا عقل إلى ضرورة التركيز على مجموعة من القطاعات الاقتصادية وتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة لها بسبب قدرتها على زيادة نسب النمو وهذه القطاعات هي السياحة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى القطاعات الصناعية والإنتاجية، إلى جانب التوسع في دعم القطاع الزراعي واستغلال الفرص الاقتصادية الكامنة التي يتوفر عليها، فضلا عن وجوب العمل على استقطاب الاستثمارات وتوجيهها إلى القطاعات سالفة الذكر.