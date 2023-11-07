الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هيئة إدارية جديدة لنقابة اصحاب تأجير السيارات السياحية

373232_58_1696344623
مروان عكوبة
انتخبت الهيئة العامة لنقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية في اجتماع غير عادي هيئة ادارية جديدة للدورة 2023-2024 فاز فيها مروان عكوبة نقيبا وعضوية كل من بلال ابو خليل نائبا للرئيس ويحي الدماسي امينا للسر وقاسم مجدلاوية امينا للصندوق وبكر العدوان ومحمود عوض ونضال ابو خلف واكرم بدران اعضاء.اضافة اعلان

كما قرر المجلس الجديد تعيين عبد الهادي الطراونة مديرا للنقابة وسليمان ابو عتمة مستشارا قانونيا.

وقال النقيب الجديد ابو عكوبة في تصريح له بعد انتخابه ان الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع تأجير السيارات كبيرة وخاصة في ظل الحرب على غزة حيث اثرت على نسبة اشغال السيارات التي انخفضت بواقع 20%.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
39.5 دينار سعر الذهب محليا

40 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ5 ساعة
إنتاج: تعاون أردني فلسطيني لإعادة الحياة لقطاع غزة التكنولوجي

إنتاج: تعاون أردني فلسطيني لإعادة الحياة لقطاع غزة التكنولوجي

منذ6 ساعة
63392595-99aa-41aa-bf90-7e2ff7c03963

"كوريا سوثرن بور" تتبرع بأجهزة «برايل» لجمعية الضياء الخيرية للمكفوفين

منذ6 ساعة
غرفة فندق - (تعبيرية)

تراجع نسب إشغال الفنادق الأردنية

06 تشرين الثاني 2023
وزارة الصناعة والتجارة

إطلاق مشروع حول الإنتاج الأنظف في المنشآت الصناعية

06 تشرين الثاني 2023
الرخاء لرجال الأعمال تبحث تعزيز التعاون مع السفارة التركية

الرخاء لرجال الأعمال تبحث تعزيز التعاون مع السفارة التركية

06 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

الأردن يكسر الحصار على غزه

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

إنزال في تل الهوى

ماهر أبو طير |اليوم

الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة

محمود الخطاطبة |اليوم

غزة وما سبق

نادر رنتيسي |اليوم

من هناك تبدأ الحكاية ولا تنتهي

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

الغاز للمدن الصناعية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الصراعات الإقليمية والسلع الأولية عالميا

رعد التل |اليوم

تقييد المحكمة الجنائية الدولية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات | منذ20 ساعة
1699265023985905000

هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟

ترجمات | منذ20 ساعة
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من كتائب القسام الفلسطينية في قطاع غزة - (أرشيفية)

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
سيارات إسعاف في غزة

ورقة سياسة: بدائل لتوجيه سياسي بشأن السكان المدنيين في غزة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
 