هيئة إدارية جديدة لنقابة اصحاب تأجير السيارات السياحية

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انتخبت الهيئة العامة لنقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية في اجتماع غير عادي هيئة ادارية جديدة للدورة 2023-2024 فاز فيها مروان عكوبة نقيبا وعضوية كل من بلال ابو خليل نائبا للرئيس ويحي الدماسي امينا للسر وقاسم مجدلاوية امينا للصندوق وبكر العدوان ومحمود عوض ونضال ابو خلف واكرم بدران اعضاء.كما قرر المجلس الجديد تعيين عبد الهادي الطراونة مديرا للنقابة وسليمان ابو عتمة مستشارا قانونيا.وقال النقيب الجديد ابو عكوبة في تصريح له بعد انتخابه ان الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع تأجير السيارات كبيرة وخاصة في ظل الحرب على غزة حيث اثرت على نسبة اشغال السيارات التي انخفضت بواقع 20%.