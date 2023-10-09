الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هيئة الطيران: تدابير احترازية للرحلات القادمة من فرنسا بسبب حشرة البق

طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية
هيئة الطيران: تدابير احترازية للرحلات القادمة من فرنسا بسبب حشرة البق
صرح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو اليوم ان الهيئة ستقوم بالتأكد من التزام شركات الطيران بالإجراءات القياسية التي يتم تطبيقها في مكافحة الحشرات وزيادة وتيرتها بما يتوافق مع مؤشر الخطورة وضرورة اتخاذ حزمة إجراءات احترازية وتطبيق بروتوكول مكافحة الحشرات على الرحلات الجوية القادمة من فرنسا تحسباً لمنع دخول حشرة "بق الفراش" الى المملكة والتي تغزو فرنسا في الفترة الأخيرة حفاظا على صحة المواطنين والمسافرين.اضافة اعلان
وجاء هذا التصريح عقب اجتماع عقد في وزارة الصحة برئاسة امين عام الوزارة للرعاية الصحية والأوبئة وحضور ممثلين عن هيئة تنظيم الطيران المدني وإدارة الأوبئة والامراض السارية.
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